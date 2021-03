https://mundo.sputniknews.com/20210324/netanyahu-no-alcanza-la-mayoria-en-resultados-preliminares-1110352424.html

Netanyahu no alcanza la mayoría en resultados preliminares

Los resultados preliminares indican que el Likud ganó 30 escaños y junto con los demás partidos de derecha que lo apoyarían —Shas, Judaísmo Unido de la Torá,

Los resultados preliminares indican que el Likud ganó 30 escaños y junto con los demás partidos de derecha que lo apoyarían —Shas, Judaísmo Unido de la Torá, el Partido Religioso y Yamina— alcanzaría 59.El centrista Yesh Atid conseguiría 18 escaños, el ultraortodoxo Shas 9, el centrista Azul y Blanco 8, Judaísmo Unido de la Torá, el derechista Yamina y Laboristas 7, el derechista Nueva Esperanza, el ultranacionalista Israel Nuestra Casa, el Partido Sionista Religioso, Lista árabe unida 6 y el pacifista Meretz 5.Las encuestas a boca de urna en su mayoría no fueron concluyentes durante la dramática noche poselectoral. Los tres canales de televisión, 11, 12 y 13, inicialmente indicaron una victoria para el Likud asumiendo que Naftali Bennett, líder de Yamina, quien inmediatamente dijo que haría lo correcto para el país, se una a la coalición.La directora del Comité Central de Elecciones, Orly Ades, dijo que luego de anunciar los resultados preliminares se comenzarán a contar unos 450.000 sobres dobles, que son boletas de hospitales, residencias de ancianos, emisarios, soldados, presos y colegios electorales especiales para los retornados en el aeropuerto internacional Ben Gurión y para los enfermos y en cuarentena del COVID-19.En un discurso que pronunció Netanyahu en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén a las 2:30 am declaró que su Likud había ganado y prometió evitar una quinta elección y pidió a los políticos de todo el espectro que ingresen en un gobierno que tenía la intención de construir de inmediato. Horas antes, Netanyahu declaró en Twitter que había ganado "una victoria gigante".El líder de la oposición, Yair Lapid, se jactó de que "Netanyahu no tiene 61 escaños, pero el bloque de cambio sí", en un discurso a los activistas de su Partido Yesh Atid. Llamó a los partidos del bloque anti-Netanyahu y prometió coordinar juntos sus próximos pasos.La participación del 67,2% fue una caída del 4,3% desde las elecciones de marzo pasado en las que la participación fue del 71,5% y la más baja de las cuatro elecciones de los últimos dos años.

