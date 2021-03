https://mundo.sputniknews.com/20210324/mexico-enfrenta-una-de-sus-peores-crisis-hidricas-de-su-historia-el-83-del-pais-tiene-sequia-1110347134.html

México enfrenta una de sus peores crisis hídricas de su historia: el 83% del país tiene sequía

En el marco del Día Mundial del Agua, 22 de marzo, con el tema Valoremos el agua, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar

En el marco del Día Mundial del Agua, 22 de marzo, con el tema Valoremos el agua, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar conciencia sobre la importancia del líquido, la Conagua reveló que cerca de 8,5 millones de mexicanos no cuentan con conexión a una red de agua potable.Por otro lado, advirtió que el acaparamiento de agua ha desatado verdaderas batallas en el sector agrícola, debido a que no todos los agricultores cuentan con ella para el riego de sus cultivos; además, señaló que cerca de 41 millones de personas carecen del líquido para realizar sus actividades cotidianas. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Agricultura trabaja en el tema de las sequías para evitar más afectaciones al sector y para garantizar el abasto de alimentos agropecuarios. Los conflictos por el agua en MéxicoPese a las medidas gubernamentales, los conflictos sociales en el país por el líquido se han acentuado en los últimos años. El más reciente fue en 2020 por el retraso en la entrega de agua de México a Estados Unidos en el contexto del Tratado Internacional de Aguas, que llevó a los agricultores del estado de Chihuahua a tomar las presas para evitar la extracción del líquido. Uno de los casos más emblemáticos se dio justamente hace un año, cuando el 22 de marzo de 2020 se aprobó la cancelación de la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California; esto, luego de que los pobladores acusaran que la empresa acapararía hasta el 44% del líquido disponible para la zona. En Jalisco, dos megaproyectos, las presas de El Zapotillo y El Purgatorio, podrían inundar el pueblo de Temacapulín. Sin embargo, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ha urgido al Gobierno Federal a terminar las obras para abastecer de agua a Guadalajara, a pesar de las denuncias de quienes serían afectados. Otro de los estados en riesgo es Tamaulipas, donde la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha realizado la mayoría de operaciones de fracking, una técnica que consiste en realizar fractura hidraúlica para extraer hidrocarburos. Esta situación genera diversos daños que afectan la disponibilidad del agua, tales como uso excesivo del líquido en el proceso y la contaminación de los mantos acuíferos. A este panorama, se suman los conflictos con las compañías mineras, las cuales suelen llegar a las comunidades a realizar operaciones que requieren de grandes cantidades de agua. En 2014, el sector minero, según una investigación de CartoCrítica, extrajo alrededor de 437 millones de metros cúbicos del líquido en todo el territorio mexicano, suficiente para abastecer el consumo de la población de al menos cuatro entidades del país. La mayor crisis hídrica en MéxicoMás del 80% del territorio mexicano se encuentra en alerta por presentar algún grado de sequía y solo el 16,7% está libre de este problema. Estados como Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco aún no carecen del líquido, según el reporte del Monitor de Sequía de la Conagua. Caso contrario a lo que sucede en la parte central del país, donde la Ciudad de México y el Estado de México se encuentran en un estado altamente seco. El Sistema Cutzamala, el centro de gestión de agua para abastecer a la capital, estará al 40% de su capacidad en el mes de mayo, lo cual podría dejar sin agua a 13 alcaldías capitalinas. La Coordinadora Agua para Todxs, Agua para la Vida alertó que México vive una de las más grandes crisis en materia hídrica de toda su historia. Además, señaló que la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992 fue una de las causantes del problema, pues ocasionó la compraventa del líquido, la apertura a grandes intereses trasnacionales, la sobrexplotación y la contaminación de las aguas de la nación. En este sentido, la organización hizo un llamado a respetar el derecho humano al agua y al saneamiento, así como la necesidad de combatir la pandemia de COVID-19 con agua disponible en hogares y clínicas, y el análisis de las aguas residuales.

