https://mundo.sputniknews.com/20210324/meghan-2024-la-duquesa-de-sussex-contrata-a-una-exasistente-de-hillary-clinton-1110369635.html

¿Meghan 2024? La duquesa de Sussex contrata a una exasistente de Hillary Clinton

¿Meghan 2024? La duquesa de Sussex contrata a una exasistente de Hillary Clinton

Genevieve Roth se desempeñará como asesora estratégica en Archewell, la organización sin fines de lucro creada por los duques Sussex, informó The Daily Mail.

2021-03-24T15:53+0000

2021-03-24T15:53+0000

2021-03-24T15:53+0000

estilo de vida

el conflicto de harry y meghan con la familia real británica

gente

meghan markle

príncipe harry

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1110369361_0:15:1933:1102_1920x0_80_0_0_b6f27ee6ea2fa38b8b3985d7ccb477a9.jpg

Genevieve Roth se desempeñará como asesora estratégica en Archewell, la organización sin fines de lucro creada por los duques Sussex, informó The Daily Mail.Además de su participación en la campaña de Clinton, Roth también trabajó con la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama. En particular, actuó en Let Girls Learn, una iniciativa del gobierno de Estados Unidos lanzada por el expresidente y su esposa Michelle, detalló el medio.Roth también es la fundadora y presidenta de Invisible Hand, una agencia de impacto social que ya ha creado campañas para la Fundación Obama, PBS y que, ahora, trabajará con Archewell.Un portavoz de los duques de Sussex dijo que la pareja se está uniendo a "un equipo en rápida expansión que está profundamente dedicado a promover el cambio cultural sistémico y apoyar a las comunidades comprometidas en todo el mundo".La contratación de Roth da nuevo impulso a los rumores de que la esposa del príncipe Harry estaría trazando planes para involucrarse en la política y quizás incluso postularse a la Presidencia de EEUU en 2024.Según rumores del Palacio de Westminster, la duquesa de Sussex "utilizará el furor" causado por su reciente entrevista con Oprah Winfrey para "lanzar una carrera política que podría llevarla hasta la Casa Blanca". Una persona de alto rango del Partido Laborista del Reino Unido aseguró que en el Parlamento "no dejan de hablar sobre las ambiciones políticas de Meghan".De llegar a la Casa Blanca como presidenta, Meghan sería la primera mujer en hacerlo en la historia de Estados Unidos y la segunda persona afroestadounidense que ocuparía el Despacho Oval —el primero fue Barack Obama—. También estaría siguiendo los pasos del presidente Ronald Reagan, quien antes de gobernar el país —entre los años de 1981 y 1989—, trabajó como actor durante cuatro décadas.

/20210316/de-princesa-a-presidenta-podria-meghan-realmente-llegar-a-la-casa-blanca-1110014814.html

/20210315/meghan-no-era-lo-suficientemente-buena-para-la-familia-real-dice-una-presentadora-britanica-1109985576.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

el conflicto de harry y meghan con la familia real británica, gente, meghan markle, príncipe harry, eeuu