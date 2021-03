Maldición o bendición: ¿Se viene un nuevo súper ciclo de commodities?

https://mundo.sputniknews.com/20210324/maldicion-o-bendicion-se-viene-un-nuevo-super-ciclo-de-commodities-1110345383.html

En esa primera década, las economías con una importante base exportadora de materias primas, como las de América Latina, registraron un crecimiento sostenido

En esa primera década, las economías con una importante base exportadora de materias primas, como las de América Latina, registraron un crecimiento sostenido de sus economías. Pero esa tendencia se frenó y los precios empezaron a retroceder.En el período de 2012 a 2019, los mercados de materias primas sufrieron fuertes caídas, lo que derivó en un marcado debilitamiento de las economías de la región.El golpe fulminante fue la pandemia en 2020 que derrumbó los precios de la mayoría de los commodities, destacándose el colapso del petróleo que llegó a cotizar a precios negativos durante algunos días.Con la economía global en lenta pero constante recuperación, pese a que continúa el avance del COVID-19 ante el relajamiento social y el lento proceso de vacunación a la población, existe la posibilidad de un nuevo súper ciclo de los commodities. Con al antecedente del anterior, aparecen los siguientes interrogantes: ExportacionesUn reciente artículo en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo plantea que los precios de los commodities están sosteniendo la mejora en el desempeño exportador desde fines del año pasado, y se espera que la bonanza continúe por causas tanto coyunturales como estructurales. Paolo Giordano escribió "¿Por qué América Latina debe apostar a las exportaciones para salir de la crisis?" detallando que, con la notable excepción del petróleo, los precios de los productos básicos resistieron relativamente bien la crisis y empezaron a repuntar en el último trimestre del 2020. Explica que los factores de oferta y de demanda están alineados para impulsar un ascenso este año, para señalar que "los expertos debaten inclusive si estamos en la víspera de otro súper ciclo estructural, impulsado por masivos programas de inversiones en infraestructura sincronizados en todo el mundo, la transición a una economía más verde y una tendencia a la depreciación del dólar".Comercio mundialEl impacto de estas variables se ha reflejado en los valores exportados por la región. Según el registro del "Monitor del comercio mundial", el crecimiento de los precios de las exportaciones latinoamericanas en el último trimestre de 2020 (+8,4%) superó el comportamiento promedio mundial (+4,0%) y el de las economías emergentes (+4,6%). Sin embargo, en los flujos reales las señales son menos alentadoras. En octubre, el volumen del comercio mundial creció a una tasa intermensual de sólo 0,4%, una pequeña variación respecto a la de septiembre (+2,4%), en noviembre volvió a repuntar, aunque a una tasa menor (+1,6%), y en diciembre continuó en una tendencia de muy leve ascenso (+0,6%). En este contexto global, tanto en octubre (-2,6%) como en noviembre (-0,9%) y en diciembre (-0,5%) la variación intermensual de los volúmenes exportados por América Latina fue negativa. Es más: la región se encuentra entre las pocas en las cuales el recorrido exportador real se fue deteriorando continuamente a nivel global, y la única área económica que cayó en terreno negativo en el último trimestre (-3,9%). Giordano indica que de cara al futuro, los índices Purchasing Managers Index (PMI), indicadores de alta frecuencia que adelantan el desempeño comercial de la región, confirman a nivel global una tendencia a la desaceleración.ChinaFabrice Tayot, director de "Emerging Markets Refinitiv", destacada que China está a la vanguardia del nuevo auge de los commodities. Ofrece tres factores para explicar el movimiento de los precios de las materias primas a nivel global:Además de que China es la primera economía importante en mostrar signos de recuperación, los fondos inyectados en el mercado doméstico por el gobierno y un escenario de precios bajos han aumentado la demanda de commodities. Como resultado, las cotizaciones han alcanzado valores elevados y se espera que aumenten aún más en línea con la demanda china.DólarHay otros factores de corto plazo que explican el dinamismo del mercado de materias primas: la debilidad del dólar, que ayuda a mantener valores firmes porque cotizan en la moneda estadounidense y resultan ahora más baratas.En el documento de investigación "Precios de los commodities: Factores estructurales, mercados financieros y dinámica no lineal", de los economistas Diego Bastourre, Jorge Carrera y Javier Ibarlucia, publicado por el Banco Central de la República Argentina, se destaca que el valor del dólar ocupa un espacio principal en la tendencia internacional de las materias primas. Además, otros factores relevantes son las condiciones monetarias laxas y el exceso de liquidez internacional, "ya que han tendido a sumar presiones inflacionarias que suelen reflejarse con mayor rapidez e intensidad en los mercados de bienes con precios flexibles, como es el caso de los commodities".En ese sentido, se orienta el enorme plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares que dispuso recientemente la administración Biden. Muchos de estos fondos se dirigirán a financiar la construcción de una nueva infraestructura “verde”, incluyendo la transición energética hacia fuentes no renovables.Autos eléctricosLa economía verde de la energía eólica, solar y de los automóviles eléctricos es muy demandante de metales como cobre, litio, cobalto, entre otros.Ese aumento en los requerimientos de esas industrias han impulsado fuertemente los precios de esas materias primas en estos últimos meses. Por caso, los autos eléctricos utilizan cinco veces más cobre que los actuales a nafta. El mercado de autos eléctricos está avanzado rápidamente. Por ejemplo, en China, representan casi el 10% de las ventas mensuales de todo el parque automotor. En el mundo, la proporción de autos eléctricos sobre el total se proyecta que pasará de 3% en 2020 a 15% en 2030.OportunidadA corto plazo, el aumento de la cotización de las materias primas es un beneficio para muchos países; a más largo plazo esta dependencia respecto a los productos de bajo valor agregado se hace problemática, y puede ser evaluada como una "maldición" del subdesarrollo por los efectos perversos inducidos por esta repentina "bendición". No obstante, la “maldición” de las materias primas no es ineludible. De hecho, varios países de la OCDE tienen mucho petróleo y minerales, como Noruega, Australia o Canadá. Ninguno de ellos la ha sufrido: fueron capaces de capitalizar esa fortuna, tanto desde un punto de vista comercial e industrial como presupuestario.La investigadora mexicana Alicia Puyana Mutis afirma que la apertura comercial y la expansión de las exportaciones son insuficientes para acelerar el crecimiento y garantizar el incremento de empleos de calidad, así como para lograr el aumento de la productividad laboral total que permita incrementos constantes en los ingresos. La historia de la región indica que la bonanza de los precios de los commodities puede socavar los incentivos para encarar reformas e inversiones orientadas a promover la diversificación productiva y la industrialización. El desafío para América Latina en la salida de la pandemia es que este nuevo súper ciclo de commodities no sea otra oportunidad pérdida, teniendo en cuenta que se ha abierto una ventana conocida para salir de la histórica y profunda crisis económica, sanitaria y social. 