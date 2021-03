https://mundo.sputniknews.com/20210324/la-sanidad-espanola-deja-en-el-aire-endurecer-las-medidas-en-semana-santa-1110387107.html

La Sanidad española deja en el aire endurecer las medidas en Semana Santa

"Queda también al albur de las Comunidades Autónomas, en función de su situación epidemiológica, establecer medidas más restrictivas", dijo en rueda de prensa

La ministra respondió así a las preguntas de los periodistas, después de que se filtrara minutos antes y tras el Consejo Interterritorial —la reunión del Ministerio con las autonomías—, que no se iban a endurecer las medidas, algo con lo que se había especulado durante todo el día en España, en especial con el cierre de la actividad no esencial a las 8 de la tarde.En la comparecencia también estuvo presente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien informó de que se aumentarán los controles policiales de carretera entre regiones, de cara a este próximo periodo festivo de la Semana Santa; unos días en los que el Gobierno español quiere evitar a toda costa desplazamientos masivos, con las consecuentes aglomeraciones en las poblaciones costeras."Seguimos en una situación excepcional y debemos permanecer en casa y reducir movilidad al máximo", advirtió Marlaska, quien añadió que se multará tanto a españoles como a extranjeros que vulneren los confinamientos perimetrales y que se aumentarán los controles en los aeropuertos a los turistas del espacio Schengen, a petición de los consejeros territoriales de Sanidad.La cuestión de la llegada de turistas extranjeros, algo permitido sin apenas restricciones en el caso de los habitantes de Schengen, y el agravio comparativo que supone con los ciudadanos españoles, que no podrán visitar las costas en los días de Semana Santa ha sido motivo de una intensa polémica en los últimos días.

