https://mundo.sputniknews.com/20210324/investigan-en-chile-un-supuesto-maltrato-infantil-en-una-residencia-para-menores-1110358608.html

Investigan en Chile un supuesto maltrato infantil en una residencia para menores

Investigan en Chile un supuesto maltrato infantil en una residencia para menores

El vídeo grabado en la residencia familiar Carlos Antúnez se viralizó en las redes sociales. En el registro se puede escuchar a un niño gritando y pidiendo

2021-03-24T12:46+0000

2021-03-24T12:46+0000

2021-03-24T12:25+0000

américa latina

infancia

abuso infantil

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108260/06/1082600614_0:0:5077:2856_1920x0_80_0_0_e90b91d32c9e9d18648d6f26a5e8cbfa.jpg

El vídeo grabado en la residencia familiar Carlos Antúnez se viralizó en las redes sociales. En el registro se puede escuchar a un niño gritando y pidiendo ayuda. "¡No, por fa!, me duele, me duele", es posible distinguir en el audio.Por esta razón, tanto el Sename como la Defensoría de la Niñez realizan investigaciones en torno a un presunto hecho de violencia.El Sename señaló en un comunicado: "Las imágenes difundidas nos preocupan y conmueven, ya que nuestro principal objetivo es y será siempre proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes". Por su parte, Patricia Muñoz encargada de la Defensoría de la Niñez, tildó de indignante y doloroso el registro a través de su cuenta de Twitter.Más tarde informó que junto a otras personas de la institución llegaron al lugar, para verificar cuáles habrían sido las acciones que el Sename adoptó y el porqué de la situación. "Desafortunadamente con los antecedentes recabados hasta el momento, no se activó el protocolo de manera adecuada en los hechos que ocurrieron ayer", declaró.

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

infancia, abuso infantil, chile