Hallan uno de los asentamientos coloniales ingleses más antiguos en EEUU

Los arqueólogos explicaron que el emplazamiento del fuerte era del tamaño de un campo de fútbol y calculan que fue construido en 1634 por los colonos europeos

Los arqueólogos explicaron que el emplazamiento del fuerte era del tamaño de un campo de fútbol y calculan que fue construido en 1634 por los colonos europeos que fundaron la colonia de Maryland. "Este hallazgo no solo hablará de los primeros días de quienes llegaron a lo que se llamaría Maryland, sino que dará pistas importantes sobre el pasado de los pueblos indígenas que vivieron en la zona mucho antes de su llegada", publicó la página oficial de Historic St. Mary's City. El hallazgo se produjo a finales de 2019 y estaba previsto anunciarlo en 2020, pero debido a la pandemia se pospuso.Se especifica que el primero en encontrar los rastros de St. Mary's fue el arqueólogo y geofísico Tim Horsley. La exploración reveló una huella de fosas de guarnición que formaban un gran rectángulo con un bastión semicircular en una esquina. Además, se encontraron pruebas de la existencia de viviendas en el interior del fuerte. Algunos de ellos, según Horsley, pueden haber pertenecido a los indios. Las excavaciones de campo comenzaron en 1971, pero no fueron concluidas hasta pasado mucho tiempo. Los investigadores esperan que el hallazgo no solo aporte información sobre los primeros colonos de Maryland, sino también sobre los pueblos indígenas. El primer grupo de colonos —unas 200 personas— partió de Inglaterra en dos barcos, el Ark y el Dove, en noviembre de 1633. Más de la mitad eran católicos. En marzo de 1634, en la confluencia del río Potomac y la bahía de Chesapeake, se estableció el primer asentamiento de St. Mary's como capital de la nueva colonia de Maryland. El primer asentamiento de colonos ingleses en EEUU fue Jamestown, fundado en 1607 en el río James. Durante los primeros 75 años de exploración de América del Norte, surgieron 13 colonias.Los colonos ocuparon territorios deshabitados o intercambiaron tierras a precios muy bajos a los nativos americanos.

