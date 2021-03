https://mundo.sputniknews.com/20210324/gobernador-de-virginia-en-eeuu-promulga-ley-que-pone-fin-a-la-pena-de-muerte-en-ese-estado-1110384941.html

Gobernador de Virginia en EEUU promulga ley que pone fin a la pena de muerte en ese estado

"Hoy, Virginia se convierte en el primer estado del sur en poner fin a esta práctica. Nos unimos a otros 22 estados en decir que el Gobierno no va a quitar una

El gobernador dijo que abolir la pena de muerte "era lo que había que hacer", pero advirtió a quienes cometan delitos que el estado no va a ser indulgente con ellos.“No tengan dudas de que si cometen el más grave de los crímenes, van a ser castigados, pero Virginia puede hacerlo sin continuar con un sistema (…) que no funciona igual para todos los que se topan con él", afirmó Northam.El funcionario añadió que "la justicia y el castigo no siempre son la misma cosa", y que esto es "demasiado evidente" en 400 años de pena de muerte en Virginia, por lo que el estado "dio un importante paso hacia adelante" al promulgar la ley.Unas 1.400 personas fueron ejecutadas en el estado de Virginia desde la época colonial.Actualmente, el estado es el segundo con más ejecuciones en todo el país, después de Texas.La promulgación de la ley se da en momentos en que una encendida discusión se desarrolla en EEUU luego de que la Corte Suprema decidiera revisar la decisión de un tribunal menor de anular la sentencia de pena de muerte contra Dzhokhar Tsarnaev, uno de los dos autores del atentado en la maratón de Boston, en abril de 2013, que causó la muerte a tres personas y dejó heridas a otras 282.

