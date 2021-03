https://mundo.sputniknews.com/20210324/expresidente-espanol-rajoy-niega-ante-el-juez-una-contabilidad-fraudulenta-en-su-partido-1110383892.html

Expresidente español Rajoy niega ante el juez una contabilidad fraudulenta en su partido

Expresidente español Rajoy niega ante el juez una contabilidad fraudulenta en su partido

"En mis 40 años de militante del Partido Popular nunca he escuchado a un solo cargo, empleado o militante de la formación mencionar la famosa 'caja B' del

2021-03-24T19:03+0000

2021-03-24T19:03+0000

2021-03-24T19:01+0000

luis bárcenas

corrupción

españa

mariano rajoy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107503/53/1075035334_0:262:2516:1677_1920x0_80_0_0_adb7cc523fcbbbdcb484b56dcf10db4e.jpg

Esta acusación junto con la de haber recibido sobresueldos, también sin declarar a la Hacienda española, son la base de las confesiones del extesorero de la formación Luis Bárcenas, en el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia nacional española por los pagos en dinero negro para la reforma de la sede central de la formación, en la céntrica calle Génova de Madrid. "Jamás se nos hizo ninguna entrega", dijo tajantemente en relación a la recepción de sobresueldos en metálico por su parte, confesada por Bárcenas.También negó haber destruido los apuntes de esa contabilidad paralela en la trituradora de su despacho, algo que forma parte asimismo de las confesiones que ha ido desgranando Bárcenas estos años, o bien en sede judicial o bien en los medios de comunicación: "Por supuesto, jamás he triturado algo que no he tenido entre manos", declaró a preguntas de los abogados de la acusación.El expresidente del Gobierno español orientó asimismo parte de su declaración ante el juez a desacreditar la versión del extesorero de su partido, el principal acusado de este juicio.Mariano Rajoy negó asimismo la existencia de una caja fuerte en su despacho de la sede del PP y su participación en cuestiones económicas de la organización de su formación política: "yo estaba en el diseño político de la campaña, no en la compra de vallas o de anuncios electorales", respondió.Durante los distintos interrogatorios, Rajoy negó reiteradamente, y de distintas formas, la veracidad de los famosos "papeles de Bárcenas", la presunta contabilidad paralela del extesorero: "son papeles falsos y son de él. El que tiene que responder es él (...) Los demás no tenemos por qué responder por las actuaciones de otra persona", dijo en uno de los pocos momentos en que elevó el tono de sus contestaciones, a lo largo de una extensa declaración que hizo desde su domicilio por vía telemática.Además, aprovechó la declaración para hacer apreciaciones personales relativas a la actitud del extesorero de su partido en los distintos procesos judiciales por corrupción en los que Luis Bárcenas está inmerso.Uno de los letrados, además, mostró un ejemplar de los "papeles de Bárcenas, en los que aparece el nombre de Mariano Rajoy, a los que este espetó al abogado que estaba utilizando "unos documentos que son mentira".Siguió insistiendo a continuación en que conoció los "papeles de Bárcenas" por la prensa y en que fueron una creación artificial del extesorero.Ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ejercieron su derecho a interrogar a Rajoy, al igual que ocurrió unos minutos antes con la declaración del también expresidente del Gobierno español, José María Aznar.

/20210324/aznar-niega-haber-cobrado-sobresueldos-o-que-el-pp-tuviera-una-caja-b-1110372693.html

/20210208/lider-del-partido-popular-se-desvincula-de-su-extesorero-ante-el-juicio-por-corrupcion-1094361616.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

luis bárcenas, corrupción, mariano rajoy