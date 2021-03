https://mundo.sputniknews.com/20210324/es-10-veces-mas-letal-el-covid-19-en-quienes-tienen-sindrome-de-down-1110386538.html

Es 10 veces más letal el COVID-19 en quienes tienen síndrome de down

Es 10 veces más letal el COVID-19 en quienes tienen síndrome de down

A lo largo de las investigaciones acerca de la pandemia de COVID-19 se fueron identificando distintos grupos especialmente vulnerables, ya sea por rango

A lo largo de las investigaciones acerca de la pandemia de COVID-19 se fueron identificando distintos grupos especialmente vulnerables, ya sea por rango etario, enfermedades preexistentes, u otros factores que influyen en cómo cada persona procesa la infección por el coronavirus SARS-CoV-2.Para el caso de las personas con síndrome de Down, uno de los principales actores en materia de investigación fue la sociedad científica Trisomy 21 Research Society (T21RS), que se dedica a toda clase de estudios que involucran a esta población.La T21RS ha hecho el estudio más extenso y completo en materia de COVID-19 y personas con síndrome de Down, tomando los datos de más de 1.000 casos de pacientes con este síndrome que cursaron la enfermedad viral alrededor del mundo. ¿Cómo se relaciona el síndrome de Down con el COVID-19?Una de las principales conclusiones del estudio es que "las personas con síndrome de Down son un grupo muy heterogéneo ante la enfermedad por COVID-19, cuyos factores de riesgo ante los resultados más graves (hospitalización y fallecimiento) son similares a los de la población general", según detalla el sitio español Síndrome Down. ¿Qué significa esto? En resumen, que las personas con esta condición pueden verse más o menos afectadas por la enfermedad de acuerdo a factores que también inciden en el resto de la población, como la edad y las enfermedades preexistentes. Sin embargo, no en todo es igual. Mientras que en la población sin el síndrome el riesgo de gravedad del COVID-19 comienza a los 60 años, para las personas con síndrome de Down empieza signitivamente antes: alrededor de los 40 años. "Se estima que una persona con síndrome de Down de 50 años se asemejaría en términos médicos ante la COVID a una persona de 80, 85 años sin síndrome de Down", explica el sitio. De este modo, toda la población con síndrome de Down menor a 40 años corre los mismos riesgos que la población en general frente al virus SARS-CoV-2, con su respectivo aumento de riesgo en caso de padecer enfermedades como diabetes o cardiopatías congénitas. Síndrome Down aconseja particularmente a los mayores de 40 años que hagan un buen uso de la mascarilla, eviten las estancias prolongadas en espacios interiores o no ventilados, así como darse la vacuna de la gripe estacional y neumocócica, y mantener un buen nivel de vitamina D. ¿Cuáles son los riesgos del síndrome de Down frente al COVID-19?Sin embargo, hay otros elementos en juego para entender cómo funciona el COVID-19 en las personas con síndrome de Down. Según un estudio realizado por el Centro de Regulación Genómica (CRG) publicado por la revista Nature, determina que hay factores genéticos que pueden exponer o proteger a las personas con síndrome de Down de la infección por SARS-CoV-2.El resultado más llamativo que obtuvieron es que las personas con síndrome de Down corren un riesgo 10 veces más alto de mortalidad que quienes no lo tienen. La investigación fue hecha a partir de la revisión de datos transcriptómicos disponibles acerca del síndrome, en búsqueda de qué clase de elementos pueden vincularse a riesgos frente al virus y la progresión de la enfermedad. Allí, hallaron que el TMPRSS2, gen que codifica una enzima fundamental para impulsar la entrada de SARS-CoV-2 en las células humanas, tiene niveles de expresión un 60% más altos en aquellas procedentes de personas con síndrome de Down. Esto ocurre porque el gen está ubicado en el cromosoma 21, del que las personas con síndrome de Down tienen tres copias. Esto hace que esta población sea "genéticamente susceptible" a la enfermedad, según el estudio. Pero hay más. El ADN de la persona con síndrome de Down también tiene niveles más altos de expresión del gen CXCL10, que pueden agravar y descontrolar las inflamaciones, lo que hace que el sistema inmunológico ataque a sus propias células pulmonares. El fenómeno, conocido como "tormenta de citoquinas", es una de las principales causas de hospitalización y mortalidad por COVID-19.Este hallazgo suma un agravante al síndrome de relación a la enfermedad viral: la persona con esta condición no solo es genéticamente susceptible al virus, sino que también es genéticamente susceptible a que, una vez desarrollada la enfermedad, esta pueda resultar grave, a causa de las tendencias inflamatorias. Este estudio respalda los resultados obtenidos en investigaciones anteriores, como una publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine, que informaba que las personas con síndrome de Down en Reino Unido tienen más posibilidades de ser hospitalizadas por COVID-19 y 10 más de morir.

