El Ejecutivo de Sánchez responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno

El presidente del Gobierno de España y varios de sus ministros responden a las preguntas los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno de España y varios de sus ministros responden a las preguntas los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.La sesión de control ha empezado con un tono fuerte. Pablo Casado le ha preguntado a Pedro Sánchez si considera que su Gobierno está aportado estabilidad a España, asegurando que si ya es "irresponsable desestabilizar gobiernos con mentiras", es "inmoral hacerlo en plena pandemia". Sánchez le ha pedido "un poco de pudor", le ha preguntado si se mira al espejo cuando habla y le ha asegurado que "da pena ver al Partido Popular liderado por usted"."Hablemos de sus Gobiernos. Dan lecciones de que en Murcia sustentan el Gobierno en base a la corrupción y al transfuguismo. En Madrid han provocado unas elecciones anticipadas e irresponsables. Da pena ver al PP liderado por usted. Usted insulta y sus diputados se sienten con barra libre. Aprueben normas de urbanidad y ejerzan una oposición con sentido de Estado y lealtad al país", le ha espetado Sánchez a Casado.Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha preguntado cómo piensa garantizar una gestión eficiente de los fondos europeos. El presidente del Gobierno ha respondido que "esta es una gran democracia, tenemos una serie de fiscalizaciones y de contrapesos que van a garantizar efectivamente esa gestión transparente y eficaz de unos fondos que van a cambiar España para bien".Otra de las preguntas que la oposición ha formulado al presidente del Gobierno es la registrada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Aitor Esteban le ha preguntado a Pedro Sánchez si le parece que en la situación sanitaria actual están justificados los viajes internacionales por ocio. El presidente del Ejecutivo le ha respondido que no le parece razonable y que el Gobierno de España hace una política en relación al COVID "coherente y consecuente" con la Unión Europea.También ha habido preguntas de la oposición al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Teodoro Egea, del PP, le ha cuestionado si piensa dejar su acta de diputado cuando dimita para dedicarse a la campaña electoral a la Comunidad de Madrid. Iglesias le ha respondido que sí aclarando que "nosotros no somos como ustedes".Además Egea ha anunciado en el Congreso de los Diputados que van a impulsar una comisión de investigación para investigar el rescate de la compañía Plus Ultra y si este dinero acabará en Venezuela.Por su parte, Iglesias también ha anunciado que su formación va a presentar una denuncia por cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción contra Teodoro García Egea, al que acusan de "comprar" diputados para frenar las mociones de censura.

