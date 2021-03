https://mundo.sputniknews.com/20210324/ecuador-reconoce-que-no-tenia-plan-estructurado-de-vacunacion-contra-covid-19-1110346716.html

Ecuador reconoce que no tenía plan estructurado de vacunación contra COVID-19

(Amplía a partir del subtítulo) Quito, 24 mar (Sputnik).- El presidente Lenín Moreno reconoció el martes que Ecuador no tenía hasta el fin de semana, un plan

Zevallos renunció el mes pasado en medio de una ola de críticas y escándalos por la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a personas que no fueron consideradas prioritarias dentro de la fase 0 de vacunación, entre quienes estuvieron funcionarios de Gobierno, chefs, periodistas y personas de altas clases sociales.El exministro fue reemplazado por Rodolfo Farfán, que no cumplió un mes en el cargo y fue reemplazado por el actual ministro Mauro Falconí, designado como titular de la cartera de salud el pasado viernes.Plan en 72 horasFalconí aseguró el martes que no encontró un plan estructurado de vacunación, por lo que tuvo que armarlo en 72 horas.El lunes de la semana pasada, Ecuador habilitó una plataforma para que adultos mayores se inscriban para recibir la vacuna, pero la plataforma colapsó el mismo día y aunque ya está operativa, continúan las quejas de personas que solo han recibido confirmación de la inscripción, pero no una fecha para la vacuna.

ecuador

