Del capitán franquista al republicano: así acatan la Ley de Memoria Histórica en un pueblo español

Calle Capitán Cortés de Belalcázar no cambia de nombre

2021-03-24T08:23+0000

2021-03-24T08:23+0000

2021-03-24T08:23+0000

españa

historia

franquismo

córdoba

ley de memoria histórica

guerra civil española

andalucía

La Ley de Memoria Histórica ha alterado los callejeros de miles de localidades españolas. Los protagonistas del bando nacional de la Guerra Civil y la dictadura han desaparecido de plazas y avenidas para dar paso a denominaciones distintas. A veces, poco después del cambio, los transeúntes se pueden sentir confusos, al no relacionar el nuevo nombre con la vía. Eso no pasa en Belalcázar. La calle Capitán Cortés de este municipio cordobés mantiene su nombre. No porque no cumplan la Ley de Memoria Histórica. Es más, la han aplicado. Es que el Ayuntamiento ha decidido conservar la denominación de la vía, pero cambiar la referencia histórica. Pasa de estar dedicada a Santiago Cortés, oficial del Ejército vinculado al franquismo, a hacer alusión a Antonio Cortés, vecino que luchó junto al bando republicano.Esta modificación sin cambio hizo que el Consistorio fuese requerido en 2018 a que comunicase al Instituto Nacional de Estadística un nuevo nombre para la calle. Entonces, el equipo municipal contestó que no había notificado ningún cambio porque la vía se llamaba de la misma manera. Eso sí, la placa de la calle Capitán Cortés ha sido renovada para hacer referencia a la persona que le da nombre.El pasado mes de julio, el Ayuntamiento celebró un acto para descubrir los nuevos carteles. Evento al que acudieron hijos y nietos de Antonio Cortés. Su figura luce en lo alto de una fachada blanca de Belalcázar. Un hombre que nació en 1915 y vivió parte de su vida en el pueblo. Maestro de escuela de profesión, Cortés fue llamado a filas en 1937 por el Ejército de la República. Por méritos, el cordobés llegaría a ser capitán de la tropa. Con la llegada de la dictadura, el que fuera profesor fue encarcelado. Pasó 45 años en distintos centros penitenciarios y psiquiátricos. Todo por sus ideas. Sin embargo, superaría en edad al régimen de Franco. Antonio Cortés murió en 1987.Su historia nada tiene que ver con la de su predecesor en el mapa urbano de Belalcázar, Santiago Cortés. Nacido en Valdepeñas (Ciudad Real) en 1897, este capitán, oficial de la Guardia Civil y colaborador de los falangistas se hizo popular tras dirigir la sublevación del santuario de la Virgen de la Cabeza, días después del Golpe de Estado de 1936. Allí murió en 1937 a causa de las heridas durante la conquista del lugar por parte de los republicanos.Mismo nombre de calle, diferente protagonista. Un método sencillo el del Ayuntamiento de Belalcázar. Borra a un militar franquista y tan siquiera tuvo que cambiar el nombre de la calle.

córdoba

andalucía

