Conoce las peculiaridades de las "gotas milagrosas" venezolanas contra el COVID

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el pasado 24 de enero que su país creó el antiviral Carvativir que neutraliza el COVID-19. El mandatario

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el pasado 24 de enero que su país creó el antiviral Carvativir que neutraliza el COVID-19. El mandatario calificó el medicamento de "goticas milagrosas" y explicó que se colocan debajo de la lengua cada cuatro horas.El fármaco ya se está distribuyendo por el país. Ramón Nieves, autoridad única de salud del estado Mérida, informó que "este importante producto farmacológico llamado Carvativir —Isotimol modificado— es una molécula que tiene varios años en el mundo científico y clínico asistencial"."Esta partícula de reconocida solvencia es para tratar los procesos virales. En nuestro país, la potencia del malojillo y/o tomillo con el orégano le da esa concentración que es bien poderosa para tratar pacientes leves, moderados y severos según las indicaciones médicas", precisó Nieves.¿Qué es el Carvativir? Según la ficha técnica del fármaco venezolano, el Carvativir tiene forma de solución oral y cada mililitro contiene 6 mg de carvacrol (isotimol recombinado lipofílico).El carvacrol es un compuesto fenólico producido por una gran cantidad de plantas aromáticas, entre las que se encuentran el tomillo y el orégano. Se ha utilizado durante muchas generaciones como conservante y aromatizante de alimentos.Los resultados de estudios in vitro e in vivo muestran que el carvacrol posee una variedad de propiedades biológicas y farmacológicas que incluyen antioxidantes, antibacterianas, antifúngicas, anticancerígenas, antiinflamatorias, hepatoprotectoras, espasmolíticas y vasorrelajantes, señala una investigación de 2014 sobre la bioactividad y acciones toxicológicas del carvacrol. Además, el carvacrol muestra una excelente actividad antimicrobiana y es un compuesto bioactivo muy interesante contra hongos y una amplia gama de bacterias gram-positivas y gram-negativas, dice otro estudio de 2018.La investigación agrega que el carvacrol se presta para combinarse con nanomateriales, lo que brinda la oportunidad de prevenir infecciones asociadas con ecosistema microbiano mediante nuevos materiales antiinfecciosos bioinspirados.¿Es seguro?La ficha técnica del Carvativir no menciona graves reacciones adversas. Solo en caso de exposición ocular, puede causar una irritación muy leve.La Agencia Estadounidense de Medicamentos y Alimentos (FDA) considera el componente activo del medicamento —el carvacrol— como "seguro e inocuo para consumo en humanos". Además, fue clasificado en la categoría IV de toxicidad (no tóxico) por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).La ficha técnica también indica que el Carvativir "está indicado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en adultos y adolescentes asintomáticos o con neumonía que requieren oxígeno suplementario".CorpoMérida, a su vez, subraya que no todos los pacientes recibirán el Carvativir. Su aplicación depende del examen clínico y la valoración médica que arroje cada especialista.¿Está demostrada su eficacia contra el COVID-19?Caracas tiene previsto entregar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) toda la documentación para que certifique el antiviral.Mientras tanto, existen ciertos textos científicos que estudian la eficacia del componente activo de Carvativir contra el COVID-19. Así, un trabajo publicado en septiembre de 2020, investigó la actividad antiviral e inmunomoduladora del isotimol contra el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad en las fases I, II y III. El estudio involucró a 100 pacientes hospitalizados con COVID-19.Durante un curso de tratamiento de 7 a 14 días, el inicio del tratamiento con isotimol se asoció con una mejor oxigenación en la mayoría de los pacientes, a menudo dentro de 1 a 3 días, y no tuvo toxicidad perceptible, dice el estudio.Al final del tratamiento con isotimol, 46 de 50 pacientes (92%) en la cohorte de oxígeno suplementario habían sido dados de alta en aire ambiente, y 9 de 10 pacientes (90%) en la cohorte de ventilación mecánica habían sido extubados con éxito, con 6 de 8 (75%) dados de alta en aire ambiente.

