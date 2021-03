https://mundo.sputniknews.com/20210324/como-funciona-el-sistema-chino-que-controla-el-uso-de-las-mascarillas--1110384481.html

Cómo funciona el sistema chino que controla el uso de las mascarillas

Sputnik ha hablado con Vladislav Marajovski, director del departamento de desarrollo de productos de ZKTeco —proveedor chino de equipos y soluciones de

Sputnik ha hablado con Vladislav Marajovski, director del departamento de desarrollo de productos de ZKTeco —proveedor chino de equipos y soluciones de identificación biométrica—, sobre los terminales ProFace que van a medir la temperatura del cuerpo y controlar la presencia de la mascarilla facial. "Para el moderno sistema de reconocimiento facial, casi cualquier atributo no supone un gran problema en el proceso de reconocimiento. Un rostro durante este proceso, que solo dura 0,3 segundos, se descompone en los llamados puntos de interés o puntos focales. Mientras un determinado número de estos puntos permanezca abierto, el sistema puede reconocer que llevas gafas, varios sombreros, maquillaje brillante, así como un bigote o una nariz falsos para disfrazarte", explica Marajovski a Sputnik. Para detectar una mascarilla en la cara, los algoritmos fueron modificados. Si el sistema entiende que los puntos de la parte inferior de la cara permanecen abiertos, asume que no llevas el atributo necesario. También entiende con qué cubres la cara: un pañuelo, una palma, etc. Por defecto, funciona según el principio del reconocimiento front-end, es decir, no requiere un servidor, por lo que no almacena datos personales. El terminal también combina el reconocimiento del espectro visible con el espectro infrarrojo cercano, lo que permite conseguir un funcionamiento rápido del dispositivo y su fiabilidad.Cuando el dispositivo se usa para controlar la entrada a un recinto, por ejemplo, a un concierto o a un evento deportivo, exige mostrar un billete o un pase, controla tu temperatura y si estás llevando un cubrebocas. Guardar datos personales del visitante no está entre sus tareas. "Dado que los dispositivos no almacenan ningún dato que pueda correlacionarse con los datos personales y que la plantilla biométrica no puede reconstruirse en su forma original a partir de su modelo matemático, los hackers no tienen en realidad nada que buscar. Además, todos nuestros dispositivos utilizan protocolos de comunicación seguros", aseguró Marajovski.Además, no considera un posible ataque de piratas informáticos a los terminales. ZKTeco Co. es un desarrollador de métodos de verificación biométrica de renombre mundial. Cuenta con unos 3.600 empleados en todo el mundo, incluidos unos 1.000 empleados de investigación y desarrollo. La empresa tiene 43 sucursales y filiales en China y 38 filiales en Hong Kong, Macao, Taiwán y otros países. ZKTeco cuenta con centros de desarrollo e innovación en Dongguan, Xiamen, Dalian y la India.

