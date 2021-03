Científicos venezolanos desarrollan un sistema para detectar a distancia el VIH en bebés

"La primera experiencia con un paciente bebé me marcó, porque se trataba de un bebé cuya madre se sabía era positiva, y lo había abandonado, y para poder ejecutarse su adopción se estaba requiriendo la prueba VIH, y por no se podía trasladar. Las dos pruebas que le hicimos dieron negativas y el bebé actualmente se encuentra en un hogar. Que ese fuese nuestro primer caso me emocionó mucho", comentó la especialista.