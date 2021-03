https://mundo.sputniknews.com/20210324/canciller-de-brasil-asegura-que-acabar-con-las-patentes-de-las-vacunas-no-seria-efectivo-1110392919.html

Canciller de Brasil asegura que acabar con las patentes de las vacunas no sería efectivo

Canciller de Brasil asegura que acabar con las patentes de las vacunas no sería efectivo

Durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, Araújo informó que el Gobierno adoptó una postura intermedia, alineada con la nueva dirección de la

2021-03-24T21:56+0000

2021-03-24T21:56+0000

2021-03-24T21:56+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

ernesto araújo

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108637/58/1086375899_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_29b48a9f1f17493cd77fe838fa3fe113.jpg

Durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, Araújo informó que el Gobierno adoptó una postura intermedia, alineada con la nueva dirección de la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque, según él, no habría garantía de que la rotura de patentes resultaría en un aumento en la oferta de inmunizantes e insumos.El canciller brasileño valoró positivamente el actual sistema de propiedad intelectual, que hizo posible que, en tiempo récord, varias empresas aportaran vacunas al mercado.Además, resaltó que "no hay indicios de abuso de precio" porque no hay monopolio y las empresas están colaborando entre ellas, por lo que no habría necesidad de acabar con las patentes, justificó.El ministro también negó atrasos en la compra de vacunas por parte del Gobierno y dificultades en las relaciones con algunos países, en especial con China.A lo largo del año pasado, el presidente Jair Bolsonaro criticó a China y la vacuna del laboratorio Sinovac, que es la que a día de hoy más se está usando en Brasil, gracias al acuerdo al que llegó en su momento el gobierno de São Paulo (sureste).

/20210324/ministro-de-salud-de-brasil-se-marca-como-objetivo-vacunar-a-un-millon-de-personas-al-dia-1110391888.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, ernesto araújo, brasil