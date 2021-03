https://mundo.sputniknews.com/20210324/campanadas-a-medianoche-el-reloj-del-ayuntamiento-de-una-importante-ciudad-gallega-provoca-insomnio-1110358372.html

Campanadas a medianoche: el reloj del Ayuntamiento de una importante ciudad gallega provoca insomnio

Muchos vecinos de la capital gallega no pueden dormir por las noches. Los decibelios de las campanadas superan el límite de la contaminación acústica.

Muchos vecinos de A Coruña no pueden dormir por las noches. Se lo impide el reloj de su Ayuntamiento. El tañido de las campanas es potente y se produce cada 15 minutos, en los cuartos. Y cuando la manecilla alcanza la hora en punto, la partida es doble; a las diez de la noche, por ejemplo, suenan diez campanadas, hay una pausa de unos segundos y vuelven a sonar otras diez. En total, 20. A las once, 22. Y a medianoche, 24. De resultas, entre las doce de la noche y las ocho de la mañana las campanas tañen 356 veces. Para quien reside en las inmediaciones de la plaza, resulta complicado conciliar el sueño, habida cuenta de la tensión y estrés que crean las constantes campanadas.Decibelios disparadosLa Asociación de Vecinos Cidade Vella María Pita incluso ha hecho una medición preliminar del volumen de decibelios, que supera con creces (80 dB) el máximo contemplado por las ordenanzas municipales (40) en materia de contaminación acústica. "Hemos hecho la medición con una aplicación móvil y condicionada al funcionamiento del terminal", explica a Sputnik Pedro Fernández Roque, presidente de esta asociación vecinal. "Aunque nos ha servido para ver que el nivel de decibelios está por encima de lo permitido, aún tenemos que corroborarlo de forma profesional, registrar una medición con las condiciones que establece la normativa". Estos primeros datos han sido motivo para que la AVV Cidade Vella curse una petición al consistorio para que "desconecte" las campanadas por la noche, pues como afirma Fernández Roque, "aunque hay gente a la que esto no molesta, hay mucha otra a quien sí afecta, y nuestra reivindicación está dentro de un marco legal". Ya se desconecta en ocasionesEl mecanismo tiene casi un siglo de antigüedad. Aunque no se puede programar, existe la posibilidad técnica de desconectar el carillón por las noches de manera manual, con un operario que sube para apagarlo y volver a encenderlo. "De hecho se hace cuando en la plaza hay eventos, como conciertos y celebraciones", recuerda Fernández Roque, que admite que, personalmente, la situación no le incomoda. "Pero hay gente afectada y que lo está pasando mal". En la ciudad también hay partidarios de que prosigan las campanadas nocturnas del reloj del Ayuntamiento. "Están todas las sensibilidades, también dentro de la AVV Cidade Vella", reconoce su presidente. "Pero no es una cuestión de gustos; si el reloj causa molestias y la legalidad ampara la petición, la apoyamos". Paradójicamente, se da la circunstancia de que las quejas han coincidido también con la celebración el 19 de marzo del Día Mundial del Sueño. La respuesta del AyuntamientoEl problema con el reloj no es nuevo. Llevaba algo más de un año averiado, desde principios de 2020, y no ha vuelto a funcionar hasta la segunda semana de marzo. Durante todo ese paréntesis, los vecinos se acostumbraron a dormir sin sobresaltos. Antes de su avería, en otoño de 2019, los vecinos ya habían empezado a movilizarse para conseguir acallar sus campanadas nocturnas. Al igual que el anterior regidor municipal, la actual alcaldesa de la ciudad (Inés Rey, PSOE) atendió las quejas sobre el reloj y propuso consignarlas mediante una denuncia. "La respuesta con uno y otro equipo municipal, tres ya, ha sido la misma: la petición tiene que ser resultado de una denuncia. Así que será la justicia quien tendrá que decidir", asume Fernández Roque, que afirma que los procesos de reclamación por la vía legal se iniciaron desde el momento en que no se atendieron las peticiones para silenciar el reloj por la noche.

