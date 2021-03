https://mundo.sputniknews.com/20210324/bolsonaro-anuncia-la-creacion-de-un-comite-contra-el-covid-19-junto-al-congreso-brasileno-1110374610.html

Bolsonaro anuncia la creación de un comité contra el COVID-19 junto al Congreso brasileño

"Decidimos, entre otras cosas, que se creará una coordinación con los gobernadores, con el señor presidente del Senado Federal [Rodrigo Pacheco]", explicó

"Decidimos, entre otras cosas, que se creará una coordinación con los gobernadores, con el señor presidente del Senado Federal [Rodrigo Pacheco]", explicó Bolsonaro en una breve comparecencia ante la prensa tras reunirse con el legislador, con el líder de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y varios gobernadores y ministros.Según Bolsonaro, este nuevo comité se reunirá "cada semana" para actualizar el combate al coronavirus.El presidente también habló de "la posibilidad del tratamiento precoz" y que ese tema será responsabilidad del nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga.En los últimos meses, el líder brasileño defendió que los pacientes con COVID-19 debían ser tratados lo antes posible con medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina, cuya eficacia contra la enfermedad respiratoria no está demostrada científicamente.Bolsonaro no citó, no obstante, la necesidad de aplicar medidas de aislamiento social para frenar la expansión del virus, algo ante lo que siempre se mostró en contra.La reunión con los dos líderes del Congreso Nacional se produce en medio de crecientes presiones de los parlamentarios para que el Gobierno cambie la forma de gestionar la lucha contra el COVID-19.Brasil se encuentra en el peor momento de la pandemia; el 23 de marzo sumó más de 3.000 muertos en 24 horas y ya roza los 300.000 fallecidos; la mayoría de los hospitales del país están al borde del colapso por el aumento de pacientes graves.

