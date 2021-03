https://mundo.sputniknews.com/20210323/una-ciudadana-venezolana-fallece-tras-cruzar-a-chile-por-un-paso-no-habilitado-1110328123.html

Una ciudadana venezolana fallece tras cruzar a Chile por un paso no habilitado

"Una mujer de 33 años de edad falleció durante la madrugada tras cruzar por un paso no habilitado desde Bolivia hacia Colchane, y la causa del deceso está en

"Una mujer de 33 años de edad falleció durante la madrugada tras cruzar por un paso no habilitado desde Bolivia hacia Colchane, y la causa del deceso está en investigación", señaló en conferencia de prensa el teniente coronel de Carabineros (Policía militarizada), Francisco Guzmán.La mujer habría intentado cruzar la frontera junto a algunos familiares y otros grupos de migrantes, pero en algún momento se desvió del camino y se perdió junto a su hermano de 14 años.En el último tramo, la víctima comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y se desplomó en medio de la pampa, y aunque su hermano corrió hacía la comisaría más cercana para pedir ayuda, la mujer no logró recuperarse.Según el testimonio de su hermano y otros familiares, la ciudadana venezolana no tenía enfermedades de base o problemas de salud anteriores, por lo que serán los expertos del Servicio Médico Legal de Chile quienes deberán determinar la causa específica de su muerte.La situación se sumó a tres tragedias similares ocurridas en la misma localidad fronteriza en febrero y marzo de este año, donde fallecieron tres ciudadanos venezolanos en circunstancias similares de migración.

