"Su lealtad está con su marido y su familia": Kate Middleton apoya al príncipe William

Kate Middleton, de 39 años, "simpatiza" con el sentimiento de "disgusto y enfado" de su marido después de que los duques de Sussex hicieran explosivas afirmaciones contra la familia real en la entrevista televisiva, informó la revista OK!. La duquesa apoyó al príncipe William después de que sus conversaciones iniciales con el príncipe Harry tras la entrevista 'no fueran demasiado bien'. "Kate siempre ha sido leal a William, a pesar de lo cerca que estaba de Harry. Su lealtad está con su marido y su familia. Aunque le encantaría la paz y la armonía, simpatiza con el disgusto y el enfado de William", agregó.El duque de Cambridge defendió a la familia real, diciendo que "no es una familia racista" tras las revelaciones de Meghan de una conversación racial. La presentadora de la CBS, Gayle King, reveló que Harry había hablado con el duque de Cambridge y el príncipe de Gales después de la entrevista. Sin embargo, las conversaciones "no fueron productivas" y que los Sussex deseaban que la "realeza interviniera y le dijera a la prensa que dejara de contar historias injustas, inexactas y falsas que definitivamente tienen un sesgo racial".Los duques de Sussex comentaron en la entrevista con Oprah que el racismo les hizo salir del Reino Unido. Meghan Markle afirmó que entró en la familia real "ingenuamente" y que no investigó sobre su marido o la institución y el príncipe Harry acusó a su padre, el príncipe Carlos, de negarse a atender sus llamadas cuando la pareja emigró a Estados Unidos el año pasado.

