Rusia y China refuerzan su estrategia tras el empeoramiento de las relaciones con EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y chino, Wang Yi, se reunieron durante dos días en Pekín en un momento en el que las... 23.03.2021

Ha sido una semana movida desde que el presidente de EEUU, Joe Biden, asintiera, en una entrevista a un periodista, a la pregunta de si piensa que el mandatario ruso, Vladímir Putin, es un "asesino". La respuesta rusa al incidente no tardó en llegar: Anatoli Antónov, embajador ruso en EEUU, fue llamado a consultas. Putin, en respuesta al agravio, le deseó buena salud a Biden y afirmó: "El que lo dice, lo es", y retó al mandatario norteamericano a una discusión en directo, transparente y abierta para que sea el mundo el que juzgue.Una agenda apretada para todosAntes de que acabara la semana, el ministro de Exteriores chino Wang Yi y el secretario de Estado norteamericano, Joe Blinken, se reunieron en Alaska donde mantuvieron conversaciones tensas, en las que la parte estadounidense acusó a China de amenazar el orden por sus actuaciones en Xinjiang (uigures), Hong Kong y Taiwán y llegó a advertir que quien no respete el orden mundial se enfrentará a un "mundo más violento e inestable". China respondió mostrando su hartazgo frente a las "injerencias" que EEUU practica, precisamente, en estas mismas zonas.En un contexto así, Serguéi Lavrov visitó China este lunes 22 y martes 23 de marzo, en lo que parece ser el preámbulo de un giro estratégico común para hacer frente al desafío estadounidense. Ante los medios, Lavrov destacó que Rusia y China fortalecerán la "cooperación estratégica" para hacer frente a la "hegemonía, el acoso y la arbitrariedad".Además el canciller ruso no escondió que en la reunión mantenida con su homólogo Yi, "ambas partes compartieron su última situación respecto a sus relaciones con EEUU".No obstante, Lavrov aseguró que el desarrollo de las relaciones ruso-chinas no va dirigido contra ningún país en particular.Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, aterrizó ayer en Bruselas para reunirse con la OTAN y el jefe de la diplomacia europea Josep Borrel. Según Washington, el objetivo de la visita de Blinken es "dar un importante discurso sobre política exterior centrado en reconstruir y revitalizar alianzas", además de coordinar sanciones contra China por el tema de la minoría uigur.Estrategia ruso-chinaEl portavoz de la diplomacia china Hua Chunying remarcó en una comparecencia ante la prensa que "cuanto más inestable se vuelve el mundo, mayor es la necesidad de que la cooperación entre Rusia y China continúe".Los dos países tratarán de contrarrestar la hegemonía estadounidense a nivel global en un frente que consiste en quitar protagonismo al dólar, una moneda que lleva dominando el mundo financiero desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que permite a EEUU aplicar con más o menos éxito su programa de sanciones contra terceros países.A este respecto Lavrov mencionó en una entrevista con medios chinos: "La realidad nos obliga a delinear una política de desarrollo económico y social que no dependa de los caprichos de los países occidentales".En ese sentido, el jefe de la diplomacia rusa instó a impulsar las transacciones en monedas nacionales, una estrategia que ya se formuló en varias cumbres de los BRICS.Además, Lavrov declaró este 23 de marzo en la ciudad china de Guilin que ya hay un mecanismo de intercambio monetario entre Rusia y China que "funciona con bastante éxito"."De hecho estamos pasando a usar nuestras monedas nacionales con nuestros otros socios principales. Esto es probablemente el dictado de unos tiempos en los que los que crearon el sistema monetario y financiero en el mundo de repente deciden que no están satisfechos con la forma en la que otros países, como la República Popular de China, están usando este sistema que, me gustaría destacar, fue creado por Occidente, y la República Popular de China está sencillamente venciendo a Occidente en su propio campo. Y esto es precisamente el porqué de que estemos viendo esta reacción de EEUU", dijo Lavrov en la conferencia de prensa.Están por ver los resultados de trasladar la batalla para acabar con la hegemonía estadounidense del campo ideológico al económico-financiero, donde más duele.

Santi Pueyo

Santi Pueyo

