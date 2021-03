https://mundo.sputniknews.com/20210323/putin-se-vacuna-contra-el-covid-19-1110328957.html

Putin se vacuna contra el COVID-19

Putin se vacuna contra el COVID-19

"Putin se vacunó contra el coronavirus, se siente bien", dijo Peskov.

"Putin se vacunó contra el coronavirus, se siente bien", dijo Peskov.Mañana el 24 de marzo, agregó, el mandatario ruso tendrá una jornada laboral completa.Este 23 de marzo Peskov ya había declarado que el Kremlin no va a aclarar con cuál de las vacunas rusas se inmunizó el presidente.Al contestar por qué el Kremlin no prevé difundir las imágenes de la vacunación del presidente, Peskov dijo que Putin no es partidario de hacerlo ante las cámaras.Rusia hasta ahora ha registrado tres vacunas contra el coronavirus de dos dosis:

