Macri participó en una reunión por Zoom desde la cama y las redes estallaron



La plataforma para realizar videoconferencias Zoom ha sido un salvavidas para que instituciones, empresas, partidos políticos y hasta poderes legislativos puedan continuar reuniéndose durante la pandemia. Pero también tiene algunos riesgos como la posibilidad de develar aspectos de la intimidad que no deberían salir a la luz.Fue lo que le sucedió al expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), que desató las burlas de los internautas al participar de una reunión por Zoom de su coalición política Juntos por el Cambio desde su cama y con un semblante propio de quién acaba de despertar.Si bien se trató de un encuentro interno de la coalición de derecha —en la que participaron varias de sus principales figuras como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el propio Macri— una captura de pantalla con los rostros de los participantes circuló por redes sociales apenas culminado el encuentro.Los usuarios de redes sociales notaron algo particular en la viñeta de Macri: el expresidente parecía estar conectado desde su dormitorio y detrás suyo dejaba ver a su esposa, Juliana Awada, recostada sobre la cama y con lo que parecía ser ropa de dormir.La difusión de las imágenes, por parte de alguno de los participantes, también generó tensiones dentro del espacio político, según reportaron medios argentinos.Otra captura que circuló luego mostró el rostro de Macri de forma más completa y alimentó más decididamente los chistes sobre lo dormido que estaba el líder de la coalición al momento de participar del encuentro virtual.Macri no es el primer integrante de su sector político que parece tener problemas con los encuentros por Zoom. En agosto de 2020, el senador Esteban Bullrich se volvió viral al quedar en evidencia que utilizaba una foto de él mismo como fondo en su ventana de Zoom, de manera de simular estar frente a la computadora aún cuando se había alejado.Macri en la cama en memesSi algo le faltaba a Macri para recibir más burlas, era una comparación con la canciller alemana Angela Merkel, que brindó una conferencia en horas de la madrugada para anunciar un confinamiento en su país.Algunos usuarios revivieron los cuestionamientos a Macri por tomarse demasiadas vacaciones durante su gestión, al punto de colocarle el mote de "domador de reposeras".El rostro de Macri también les recordó a muchos los problemas para despejarse antes de una clase virtual durante los primeros meses de la pandemia.No todos los memes llegaron desde detractores de Macri. Algunos de sus seguidores intentaron utilizar el incómodo momento en su favor para criticar al Gobierno de Alberto Fernández.

