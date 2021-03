https://mundo.sputniknews.com/20210323/la-onu-afrima-que-amenazas-de-funcionario-saudi-contra-relatora-deben-tomarse-con-seriedad-1110332428.html

La ONU afrima que amenazas de funcionario saudí contra relatora deben tomarse con seriedad

Más temprano, Callamard reveló en una entrevista con The Guardian que un colega de ONU le informó en enero del año pasado de que un alto funcionario saudí

Más temprano, Callamard reveló en una entrevista con The Guardian que un colega de ONU le informó en enero del año pasado de que un alto funcionario saudí había amenazado en dos ocasiones con "encargarse" de ella si no era detenida por el organismo.El mensaje fue percibido como una amenaza de muerte, dijo Callamard al medio."No estoy al tanto de eso, pero ciertamente tenemos un comentario", dijo Haq cuando se le preguntó sobre el informe de los medios de comunicación y añadió que todos los trabajadores de la ONU, incluidos los relatores especiales que informan al Consejo de Derechos Humanos, como Callamard, "deben poder realizar su trabajo sin ningún tipo de acoso, sin ninguna amenaza, y también esas amenazas deben tomarse muy en serio".En un informe de 110 páginas publicado en junio de 2019, Callamard pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que iniciara una investigación penal de seguimiento del asesinato de Khashoggi debido a las "pruebas creíbles" de que altos funcionarios saudíes, incluido el príncipe heredero Mohammed, tuvieron algún rol en crimen cometido en el Consulado de ese país en Turquía.La ONU no inició la investigación, alegando la falta de autoridad de Guterres para hacerlo.En una entrevista con Sputnik en octubre de 2019, Callamard consideró que la Carta de la ONU podría interpretarse de manera que faculte al secretario general a tomar más medidas para responder eficazmente al caso Khashoggi.Khashoggi desapareció en octubre de 2018 tras entrar en el Consulado saudí en Estambul.Riad negó inicialmente tener conocimiento del paradero del periodista, pero finalmente admitió que fue asesinado y desmembrado dentro de la instalación diplomática.

arabia saudí

