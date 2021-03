Jeanine Áñez dice en una carta abierta que teme por su vida y reitera inocencia

https://mundo.sputniknews.com/20210323/jeanine-anez-dice-en-una-carta-abierta-que-teme-por-su-vida-y-reitera-inocencia-1110311514.html

La nota fue divulgada en la cuenta de Twitter de la exgobernante, al día siguiente de que masivas manifestaciones de sectores oficialistas exigieron "justicia" y castigo a los responsables del golpe de 2019, a la vez que comités cívicos opositores iniciaban una campaña de presiones en defensa de Áñez y otros detenidos.La expresidenta, detenida desde hace diez días, escribió desde una cárcel del centro de La Paz a donde fue trasladada el sábado, para facilitarle servicios médicos según el Gobierno, luego de un enredado proceso de apelaciones en el que un juez decidió ampliar de cuatro a seis meses su detención preventiva."No fue golpe"En su carta abierta, primera declaración pública desde que fue detenida el 13 de marzo en la ciudad amazónica de Trinidad (noreste), donde residía, Áñez dijo que no había pruebas de los delitos de que estaba acusada junto con varios de sus exministros y excomandantes militares y policiales, algunos también arrestados.La expresidenta transitoria (noviembre 2019-noviembre 2020) se definió varias veces como demócrata, negó haber tomado el poder mediante un golpe y calificó como dictadura al Gobierno democrático de Luis Arce, surgido de las elecciones generales de octubre pasado, al término de la transición."Hoy la dictadura me imputa por delitos que no he cometido. Jamás fui terrorista. Asumí la Presidencia por sucesión constitucional para pacificar Bolivia. No hubo golpe, hubo fraude", sostuvo Áñez.Ese "fraude" es la denuncia levantada como bandera por la oposición conservadora en las protestas poselectorales de 2019, que terminaron provocando la renuncia del entonces presidente Evo Morales, jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Arce.Áñez, quien fracasó sucesivamente en su candidatura presidencial en 2020 y en su postulación a la gobernación de su departamento, Beni, en los comicios regionales del 7 de marzo pasado, afirmó también que nunca tuvo la intención de fugar del país, como dijo que hicieron Morales y varios de sus colaboradores en 2019."Ya se llevaron mil libertad y ahora quieren llevarse mi salud", añadió, denunciando que médicos gubernamentales, en los cuales dijo que no confiaba, le administraban "medicación de alto riesgo".La Dirección Penitenciaria informó el lunes que Áñez había sido trasladada a la cárcel femenina de Miraflores porque allí, a diferencia del penal de Obrajes donde estuvo inicialmente, tenía celda individual y a disposición una guardia médica de 24 horas, con equipamiento adecuado, incluso un respirador.La exgobernante padecería hipertensión crónica, según un certificado médico divulgado por su familia.

