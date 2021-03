https://mundo.sputniknews.com/20210323/japon-pide-al-oiea-dar-opinion-a-la-idea-de-verter-al-mar-el-agua-radiactiva-de-fukushima-1110318811.html

Japón pide al OIEA dar opinión a la idea de verter al mar el agua radiactiva de Fukushima

Japón pide al OIEA dar opinión a la idea de verter al mar el agua radiactiva de Fukushima

Según ese medio, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hiroshi Kajiyama, comentó por videoconferencia al director general del OIEA, Rafael

2021-03-23T16:37+0000

2021-03-23T16:37+0000

2021-03-23T16:25+0000

organismo internacional de energía atómica (oiea)

internacional

fukushima

japón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1109771009_0:258:3008:1950_1920x0_80_0_0_18af1ef1c62441e3a9eb73f36b931dd4.jpg

Según ese medio, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hiroshi Kajiyama, comentó por videoconferencia al director general del OIEA, Rafael Grossi, que espera una "evaluación científica e imparcial" al método que eligió Japón para deshacerse del agua radiactiva después de que estén llenos todos los tanques que almacenan el líquido.Japón todavía no ha tomado una decisión definitiva porque los pescadores locales y los países vecinos —ante todo China y Corea del Sur— están preocupados por la posible contaminación radiactiva de los recursos marítimos.En particular, Japón pide al OIEA confirmar que el tirar al mar y diluir así el agua radiactiva no infringe las normas de seguridad, y también pedirá medir el nivel de la radiación y dar a conocer a la comunidad internacional las evaluaciones.Kyodo destaca que el agua procedente de las tuberías de refrigeración de los reactores de Fukushima fue sometida a un procesamiento químico de alta tecnología (ALPS) para descontaminarla.Actualmente 1,2 millones de toneladas de esa agua se guardan en tanques que estarán llenos para 2022.El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la costa nororiental de Japón provocando olas de más 10 metros que mataron a unas 15.900 personas. Otras 2.525 todavía se dan por desaparecidas. El tsunami causó la anegación de cuatro de los seis reactores de la central nuclear de Fukushima Daichi y dejó fuera de servicio el sistema de refrigeración, lo que derivó en una serie de explosiones de hidrógeno y la fusión del combustible.El accidente de Fukushima fue el mayor desastre nuclear desde el ocurrido en Chernóbil, en 1986.Según varias estimaciones, Japón tardará casi 40 años en recuperarse completamente de la tragedia.

/20210311/la-catastrofe-de-fukushima-habria-podido-acabar-con-el-estado-japones-1109839628.html

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

organismo internacional de energía atómica (oiea), fukushima, japón