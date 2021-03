https://mundo.sputniknews.com/20210323/fiesta-clandestina-de-500-personas-en-uruguay-en-su-peor-momento-1110332942.html

Fiesta clandestina de 500 personas en Uruguay en su peor momento

Adriano Sessa, hijo de la actriz argentina Mónica Gonzaga, organizó una fiesta clandestina en su casa de Sauce de Portezuelo, localidad a 15 kilómetros del

Adriano Sessa, hijo de la actriz argentina Mónica Gonzaga, organizó una fiesta clandestina en su casa de Sauce de Portezuelo, localidad a 15 kilómetros del reconocido balneario de Punta del Este, Maldonado (este de Uruguay). El hecho ocurrió el sábado 20 de marzo, días después de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno uruguayo, en el marco de un aumento exponencial de casos de COVID-19, que pone en riesgo la saturación de los centros de salud y de cuidados intensivos, según se ha alertado desde organizaciones sindicales y grupos académicos vinculados a la salud.A raíz de denuncias de vecinos, la Policía y personal de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado fueron a la casa de Gonzaga, donde tenía lugar la fiesta de su hijo, y se encontraron con 560 personas aglomeradas, según indicaron fuentes policiales al diario uruguayo El País.Una vez que llegó la Policía, los presentes se retiraron de inmediato y la fiesta se disolvió, por lo que no entró en juego un delito de desacato. Las autoridades avisaron al fiscal Schubert Velázquez, que estaba de turno, quien dispuso la incautación de una computadora, un proyector y luces de colores. Según dijeron fuentes del Ministerio del Interior al mismo medio, a Sessa se le "dispuso la cancelación de la residencia temporaria oportunamente otorgada por la Dirección Nacional de Migración del ciudadano argentino", y "se dispondrá la expulsión del territorio nacional de la persona" a la brevedad.Argumentaron que se trata de una medida que debe ser tomada a modo de ejemplo para que no vuelvan a ocurrir eventos similares en un momento crítico de contagios de COVID-19 en el país. ¿Qué dijo el responsable?"Me acaban de avisar que hay una confirmación de deportarlo, no entiendo si es verdad o mentira", dijo la actriz a El País luego de acudir a la Jefatura a donde fue citada junto a su hijo.Según declararon ambos, no se organizó una fiesta clandestina, sino que se trató de un festejo de cumpleaños de un amigo. "Se hizo un cumpleaños con amigos y mi hijo mandó una propaganda entre los amigos y ellos empezaron a invitar chicas", explicó Gonzaga. Añadió que "empezó a llegar gente por la rambla", pero que muchos "estaban en la rambla" y no en su casa, y que "de ninguna manera" se trató de 500 personas: "habrá habido 100 personas". Acerca de su hijo, comentó que "él está muy triste, yo vivo en la casa en la playa y él me estaba acompañando mientras estudiaba para los exámenes de ingeniería". Además, sostuvo que fueron ellos mismos (su hijo y sus amigos) quienes "pararon la cosa y llamaron a la Policía".Además, se quejó de la decisión de las autoridades: "Estamos en situación de pandemia y evidentemente así como en un momento cerraron las fronteras ahora deciden deportar a mi hijo", dijo. Ambos tienen residencia temporaria en Uruguay desde "poco más de un año", cuando Uruguay dispuso el cierre total de fronteras, con excepción de aquellos argentinos que tuvieran una propiedad o trabajo en Uruguay. Sessa, por su parte, dijo al canal Telemundo que al principio eran 20 personas, pero que luego el evento "se empezó a viralizar, compartieron la ubicación de mi casa, y a la madrugada empezó a llegar gente que yo no conocía", hasta que se volvió "incontrolable". "Estoy arrepentidísimo, porque di de comer para que se genere esto, y pido perdón. Quiero remarcar que acá el que se tiene que hacer cargo de las consecuencias soy yo", concluyó. Luego de que Gonzaga subiera una foto de su hijo a Instagram, muchas personas que supieron y participaron de la fiesta desmintieron algunas de las explicaciones que había dado a la prensa, y contaron que el evento no fue solo cumpleaños: había una entrada para pagar en dólares un DJ contratado para tocar y una barra de tragos, recogió Clarín.

