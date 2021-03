https://mundo.sputniknews.com/20210323/exdirigentes-del-pp-espanol-se-desmarcan-de-la-presunta-contabilidad-oculta-1110327186.html

Exdirigentes del PP español se desmarcan de la presunta contabilidad oculta

"Esa teoría me parece inverosímil", afirmó Cospedal durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional de España con motivo del juicio sobre la

"Esa teoría me parece inverosímil", afirmó Cospedal durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional de España con motivo del juicio sobre la supuesta financiación irregular de la formación de la que fue secretaria general entre 2008 y 2018.El tribunal indaga en la existencia de una 'caja b' que sirvió, entre otros, para pagar la reforma de la céntrica sede del PP en Madrid o entregar sobresueldos a las máximas autoridades del partido.Así consta en los documentos personales del extesorero Luis Bárcenas, que implica a antiguos altos cargos del partido como los otrora secretarios o los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.Esta semana fueron citados como testigos Arenas, Álvarez Cascos y Cospedal, además del exministro Jaume Matas, antiguos diputados de la formación y un expresidente del Senado español.En su declaración este 23 de marzo, el exsecretario Arenas expresó su "absoluto desconocimiento" sobre las notas de Bárcenas, donde aparecía su nombre, y descartó haber recibido cantidades económicas en negro.De la misma forma se pronunció Álvarez Cascos, quien dijo desconocer las anotaciones, insistió haber declarado todos sus ingresos a Hacienda y manifestó: "Yo jamás he conocido, manejado o empleado una 'caja b' (..) no tiene nada que ver conmigo, son anotaciones falsos en lo que hace referencia a mí".Por último, Cospedal también se desvinculó del funcionamiento de la supuesta 'caja b' y negó de manera reiterada todo conocimiento sobre pagos en negro."No conozco ni admito que haya ese sistema de pago de sobresueldos", afirmó la exdirigente popular, quien también defendió que "todas las donaciones al PP fueron dentro de la legislación".Preguntada por su nombre en los documentos del extesorero, Cospedal explicó que interpuso una demanda contra Bárcenas por haber vulnerado su honor al acusarla de conocer la contabilidad y que el Tribunal Supremo obligó a indemnizarla.Por el contrario, el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo confesó ante el juez que Aznar autorizó el pago de una "compensación económica" para un compañero de la formación, mientras que el también exparlamentario Eugenio Nasarre dio por verídicos algunos apuntes de Bárcenas aunque negó conocer una contabilidad secreta.El miércoles 24 de marzo será el turno de Aznar y Rajoy, que declararán por vía telemática, a quienes seguirán otros exdirigentes de la formación y previos integrantes del Gobierno de España bajo el liderazgo del PP.

