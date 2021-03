https://mundo.sputniknews.com/20210323/el-tribunal-supremo-de-brasil-retoma-votacion-sobre-parcialidad-del-juez-que-condeno-a-lula-1110327499.html

El Tribunal Supremo de Brasil retoma votación sobre parcialidad del juez que condenó a Lula

El juez Gilmar Mendes colocó la votación entre los asuntos del día, después de que fuera suspendida el pasado 9 de marzo, cuando el juez Nunes Marques pidió

El juez Gilmar Mendes colocó la votación entre los asuntos del día, después de que fuera suspendida el pasado 9 de marzo, cuando el juez Nunes Marques pidió más tiempo para analizar el caso.De momento de los cinco jueces que votan, dos están a favor y dos en contra de declarar a Moro parcial y por tanto anular la condena de corrupción que pesa contra Lula da Silva por el caso del apartamento de Guarujá (estado de Sao Paulo, sureste).El voto de Nunes Marques sería el del desempate, pero hasta el último momento los jueces pueden reconsiderar su decisión.Los jueces del Supremo están deliberando sobre un recurso presentado por la defensa de Lula, que argumenta que la condena debe anularse porque Moro no actuó de forma imparcial.Citan las conversaciones reveladas por la prensa en los últimos meses en que Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato cooperan para crear las mejores condiciones para inculpar a Lula, o la entrada del exjuez como ministro en el Gobierno de Jair Bolsonaro, principal beneficiario de que Lula no disputase las elecciones de 2018.A principios de este mes, el juez del Supremo Edson Fachin ya anuló las condenas que pesaban contra Lula pero en base a otro argumento; que nunca debería haber sido juzgado en la Justicia Federal de Curitiba.Lula no fue declarado inocente, pero el Supremo ya admitió que el proceso en cierta forma fue irregular; si ahora también señala que Moro actuó de forma parcial el expresidente vería reforzada su tesis de que fue víctima de una persecución judicial y mediática para apartarle de la carrera presidencial.

