Defensoría del Pueblo de Ecuador denuncia a Lenín Moreno por delitos de lesa humanidad

(Amplía desde el párrafo 5) Quito, 24 mar (Sputnik).- La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó el martes ante la Fiscalía General una denuncia contra el

La denuncia se extiende al ministro de Defensa Nacional, Oswaldo Jarrín; María Paula Romo, exministra de Gobierno; cuatro ex altas autoridades de la Policía Nacional y un oficial en servicio activo de esa institución.La denuncia se basa en la investigación no judicial desarrollada durante más de un año por la Comisión para la Justicia y Verdad (CEVJ) que investigó los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre de 2019, y que fue presentado hace seis días.De acuerdo con la denuncia, en 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas.También señala que seis personas fallecieron durante las protestas.Esto, según la denuncia, configura una presunta violación de derechos humanos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, dado que el sujeto activo del delito sería un agente estatal.Ministros cuestionanEl martes, el ministro de Defensa Nacional cuestionó el informe de la CEVJ y lo tildó de infame y parcializado.El ministro recordó que durante la crisis de octubre se produjeron saqueos y hechos vandálicos, fueron atacadas ambulancias, entre otros actos violentos."Eso es inhumano, eso es violación a los derechos humanos, también hubo sabotaje planificado, organizado y la búsqueda de desestabilizar al país y colapsar la democracia", agregó el funcionario.De la misma manera, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en declaraciones a medios locales, criticó el informe y dijo que este no menciona acciones como el secuestro a policías por parte de un grupo de manifestantes ni el supuesto abuso a policías mujeres, entre otros.

