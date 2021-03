https://mundo.sputniknews.com/20210323/cuanto-demora-un-autobus-en-venezuela-tres-horas-de-fila-en-el-banco-1110339207.html

¿Cuánto demora un autobús en Venezuela? Tres horas de fila en el banco

¿Cuánto demora un autobús en Venezuela? Tres horas de fila en el banco

Magda Gibelli Caracas, 24 mar (Sputnik).- Hacer fila tres horas en la puerta de un banco para retirar algunos bolívares, con los cuales poder pagar el

2021-03-23T22:08+0000

2021-03-23T22:08+0000

2021-03-23T22:08+0000

américa latina

dinero

venezuela

opinión & análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106193/02/1061930204_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_bb144010a757f845775d2860d64d8812.jpg

Mirian Pacheco de 54 años, es enfermera del Hospital de Niños J.M de los Ríos de Caracas en las tardes y por las noches trabaja para una clínica privada. Al terminar la guardia nocturna debe acudir cada día al cajero automático o a la taquilla del banco, si está abierta, a retirar dinero en efectivo para poder llegar a su casa."El banco por cajero automático da máximo 500.000 bolívares (0,2 dólares) y cuando abre el banco, en taquilla dan 1.000.000 bolívares (0,50 dólares), pero yo pago 2.200.000 (1,2 dólares), es decir me toca hacer esta cola (fila) trasnochada, después de trabajar, al menos dos veces para poder llegar a mi casa, hay días que he hecho hasta cuatro horas de cola", contó a Sputnik.Entorno a los bancos se ven a diario, entre las 8:00 y las 16:00, filas de unas 50 a 60 personas, todas con sus tapabocas, marchando lentamente hasta retirar los escasos bolívares, algunos con pesados bolsos, otros con sus trajes de trabajo.El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció que desde el pasado 8 de marzo circularían tres billetes de mayor denominación 200.000, 500.000 y hasta un millón de bolívares.Monto insuficienteTodos los consultados por esta agencia frente a las entidades bancarias coincidieron en que tanto el monto de los billetes como la cantidad máxima de efectivo que da el banco son insuficientes.Enrique González es técnico electricista y trabaja de lunes a lunes. Contó a Sputnik que debe salir de su casa a las 4:00, caminar 40 minutos desde el sector El Junquito hasta el metro en Propatria (oeste) con el objetivo de ahorrarse el pasaje y así solo pagar un autobús."Luego del metro tengo que agarrar un autobús y de allí un camión me lleva a Guatire (periferia este). Ahí trabajo hasta las 12, después hago la cola (fila) en el banco y me voy al segundo trabajo, intentando que el dinero me alcance para mantener a mi familia", agregó.González trabaja los siete días de la semana en dos puestos. Indicó a esta agencia que su salario es inferior a los 60 dólares, y explicó que el dinero que a diario retira de al menos dos bancos lo utiliza para pagar su pasaje y el de su hija que debe ir a la universidad.Pacheco y González, al igual que muchos venezolanos, hacen hasta lo imposible para cumplir con sus jornadas laborales en medio de la escasez no solo del dinero en efectivo sino también del transporte público.Ante la ausencia de bolívares, el Gobierno ha planteado desde 2020 crear un sistema de pago digital del transporte público.No obstante, hasta el momento no se encuentra en circulación, y ante las complejidades de intentos anteriores, el referido sistema genera desconfianza entre los choferes.Los usuarios del transporte público destacaron que urge una medida que les permita reducir el tiempo que a diario pierden ante las entidades bancarias para poder pagar el transporte público.

/20210316/analista-venezuela-debe-publicar-datos-economicos-si-quiere-renegociar-su-deuda-1109999144.html

/20210322/diputado-el-petro-es-la-solucion-para-proteger-el-salario-de-los-venezolanos-1110282960.html

/20210305/banco-central-de-venezuela-suma-tres-nuevos-billetes-de-mayor-denominacion-1109596550.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Magda Gibelli

Magda Gibelli

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Magda Gibelli

dinero, venezuela, opinión & análisis