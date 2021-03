https://mundo.sputniknews.com/20210323/croacia-participa-en-el-estudio-de-la-vacuna-sputnik-v-que-realiza-la-ema-1110298119.html

Croacia participa en el estudio de la vacuna Sputnik V que realiza la EMA

Croacia participa en el estudio de la vacuna Sputnik V que realiza la EMA

BELGRADO (Sputnik) — Los expertos de Croacia participan en el proceso de evaluación de la vacuna rusa Sputnik V que realiza la Agencia Europea de Medicamentos... 23.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-23T09:21+0000

2021-03-23T09:21+0000

2021-03-23T09:29+0000

internacional

sputnik v (vacuna)

rusia

europa

croacia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1109255898_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bf5ea2ae4f55aa0e6491ea724bb427b7.jpg

Se precisa que Halmed aún no recibió una solicitud de importación de emergencia de la vacuna Sputnik V, sin embargo, "los documentos se estudiarán a fondo para que haya disponibilidad en caso de que sea necesario llevar a cabo dicho procedimiento en el futuro".La fuente precisó que no es posible realizar una evaluación completa de la fiabilidad, eficacia y calidad de la vacuna en caso de suministros de emergencia, por lo que se trata de un paso que solo se puede emprender si los riesgos de escasez de vacunas son mayores que los de "introducir en el mercado una vacuna no aprobada en la UE".El ministro de Salud de Croacia, Vili Beros, confirmó a principios de marzo a los diplomáticos de la Embajada rusa en Zagreb el interés de las autoridades del país por adquirir la vacuna rusa Sputnik V.

/20210322/esta-gente-trata-de-darnos-lecciones-putin-cuestiona-el-rechazo-de-europa-a-la-vacuna-sputnik-v-1110261045.html

rusia

croacia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), rusia, europa, croacia