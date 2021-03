https://mundo.sputniknews.com/20210323/como-el-cafe-ayuda-a-quemar-la-grasa-1110329741.html

¿Cómo el café ayuda a quemar la grasa?

Según el estudio, publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition, la ingesta unos tres miligramos de cafeína por kilogramo de peso, lo que equivale a un café bien cargado, 30 minutos antes de entrenar ayuda notablemente a quemar la grasa.La investigación involucró a 15 hombres (de 32 años de edad media) que completaron una prueba de ejercicio cuatro veces en intervalos separados por siete días. Los participantes ingirieron 3 mg/kg de cafeína o un placebo a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde.El científico observó que está muy extendido recomendar hacer ejercicio en ayunas por la mañana para incrementar la oxidación de grasas durante el ejercicio. Sin embargo, esta recomendación, según Amaro-Gahete, podría carecer de base científica, puesto que se desconoce si este aumento es debido a la realización en sí de ejercicio en horario de mañanas o por el hecho de permanecer en ayunas durante un prolongado periodo temporal.

