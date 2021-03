https://mundo.sputniknews.com/20210323/caracas-vuelve-a-los-controles-de-circulacion-ante-el-repunte-del-covid-19-en-venezuela-1110295212.html

Caracas vuelve a los controles de circulación ante el repunte del COVID-19 en Venezuela

Caracas vuelve a los controles de circulación ante el repunte del COVID-19 en Venezuela

La Policía Nacional Bolivariana se encuentra en las salidas hacia las autopistas, y efectivos de la Guardia Nacional (componente de las fuerzas armadas) se ubican en los accesos de la ciudad.La situación ha provocado largas filas de autos, especialmente en los puntos de control que se instalaron para ingresar a Caracas."Aquí solo estamos dejando entrar a Caracas al personal priorizado, que son la gente de los hospitales, los cuerpos de seguridad, periodistas, trabajadores de alimentación, camiones que circulan con comida, pero es difícil, porque mucha gente no tiene salvoconducto y nos hace perder tiempo, porque intentan entrar igual a Caracas", dijo un funcionario de la Guardia Nacional que prefirió no ser identificado.Para Nataly Vizcaya, residente del sureste de la capital, es necesario que se aplique un control estricto en este momento.Hace un año se registró en Venezuela el primer caso de COVID-19, y a pesar de que desde ese momento no han dejado de registrarse contagios y decesos, la situación se ha mantenido controlada en comparación con otros países de la región.Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han detectado 151.123 y 1.493 muertes.En los últimos tres meses, los casos diarios no superaban los 600, pero en las últimas semanas los reportes no bajan de 800 detectados y entre el 8 y 21 de marzo se registraron 8.785 casos nuevos, y solo el 21 de marzo fallecieron 10 personas.El gobernante aseguró que el aumento en las infecciones está vinculado a la presencia en el país de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, conocidas como P1 y P2.

