Vídeo: ¿es posible recargar la batería de un Tesla con energía solar?

La solución utilizada por el hombre no está integrada al vehículo, por lo que solamente puede utilizarse mientras el auto no esté en movimiento. Tampoco es un método barato, aclaró.Según explicó el propietario, utilizó un conjunto de 12 paneles solares de 120 watts cada uno y una central eléctrica portable de dos kilovatios hora. Este último cumplió la función de intermediario entre los paneles y las baterías del coche, ya que no es posible conectarlos el uno al otro directamente.Después de algunas horas de prueba, el propietario del Tesla llegó a la conclusión de que sí, es posible recargar la batería de su coche con la ayuda de paneles solares portables, pero la solución no es muy eficiente. De acuerdo con los resultados obtenidos por el hombre, cada hora de carga de los paneles solares, en un día de buena luz solar y sin mover el coche, es suficiente para conducir por una milla, es decir, cerca de 1,6 kilómetros.

