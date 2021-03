https://mundo.sputniknews.com/20210322/un-experto-califica-de-politizada-la-afirmacion-de-que-la-ue-no-necesita-la-vacuna-sputnik-v-1110248520.html

Un experto califica de politizada la afirmación de que la UE no necesita la vacuna Sputnik V

MOSCÚ (Sputnik) — La declaración del comisario europeo Thierry Breton de que Europa no necesita la vacuna rusa Sputnik V tiene elementos de politización... 22.03.2021, Sputnik Mundo

Breton aseguró el 21 de marzo que Europa no necesita la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, porque los cuatro fármacos aprobados en la UE son suficientes para la formación de la inmunidad colectiva."A mi juicio, en esta declaración está presente un elemento de politización, lo que confirma las sospechas de que la actitud hacia la vacuna rusa no sea justa ni objetiva del todo. Nadie perdería si la UE tuviera una vacuna más", dijo Kortunov a Sputnik.El primer ministro de Italia, Mario Draghi, no descartó que su país podría encargar el suministro de la vacuna rusa Sputnik V, pese a la falta de coordinación de este asunto a nivel de la UE.La canciller alemana, Angela Merkel, habló de la necesidad de usar Sputnik V en la Unión Europea y señaló que Alemania lo haría por su cuenta, si la UE no coordina los suministros centralizados.Al comentar la posibilidad de la adquisición de la vacuna rusa en Europa, Kortunov señaló que eso dependerá del grado en que los fabricantes europeos puedan cubrir la demanda en plazos mínimos para evitar nuevas víctimas y de cómo se porten las vacunas alternativas, pues el uso de algunas se suspendió en varios países."Creo que la vacuna rusa será el último recurso al que recurrirán cuando otros resulten inaccesibles o poco eficaces", subrayó.También indicó que el precio de la vacuna jugará su papel. "Si la vacuna rusa resulta ser mucho más barata que las occidentales, eso podrá servir de estímulo para adquirirla, especialmente para los países que no figuran entre los ricos", agregó.

