Solidaria y creativa: así es la lucha diaria en Cuba contra el COVID-19

Solidaria y creativa: así es la lucha diaria en Cuba contra el COVID-19

La entrega de alimentos en bicicleta, el cuidado a las personas vulnerables y la creación de mascarillas a partir de botellas de plástico son algunas...

Desde la aparición de los primeros casos del COVID-19 en marzo de 2020, Cuba, a partir de la gestión estatal y privada, promovió iniciativas para disminuir riesgos, efectos e incluso duración de la enfermedad, con el desarrollo de cinco candidatos vacunales contra el virus SARS-CoV-2. Muchos de los héroes de la pandemia, anónimos o conocidos, están inmortalizados en la obra de diversos realizadores de la nación caribeña. Otros continúan con su labor diaria desde la creación de mascarillas, la asistencia social a personas vulnerables, el pesquisaje, el voluntariado en centros de aislamiento o zonas rojas, y la innovación tecnológica para diagnóstico, vigilancia, prevención y control de la enfermedad. Estas son algunas de las historias de responsabilidad social en tiempos de COVID-19 en Cuba.Beneficio social como premisaDesde su fundación en 2012, el negocio gastronómico privado Juanky's Pan, con sedes en diferentes municipios de La Habana, impulsa acciones de beneficio social y exhorta a otros cuentapropistas a sumarse a iniciativas de este tipo para mitigar, por ejemplo, el impacto de la actual pandemia COVID-19. La empresa diseñó una estrategia de ayuda a las personas mayores de 60 años, en situación desfavorable o que vivieran solos, para reducir el impacto de la pandemia COVID-19 en ese sector poblacional. La iniciativa, explica Juan Carlos, de conjunto con los Gobiernos de los municipios habaneros Playa, La Lisa y Marianao, incluyó en su primera etapa la identificación de los adultos mayores con esas características y, mediante un proceso organizado, hacerles llegar una merienda diaria. Para ello Juanky's Pan determinó donar 100% de las utilidades durante la etapa inicial de la pandemia y, de conjunto con el Club de Motos Eléctricas (MEC), distribuir la comida en horarios preestablecidos y con las medidas sanitarias pertinentes. El comienzo de esa acción fue el sábado 28 de marzo de 2020 por Marianao. Con anterioridad, dispusieron la entrega de meriendas a los doctores del Consultorio Médico de la Familia de La Lisa, involucrados en las labores de pesquisaje. Posteriormente, llevaron refrigerios a clientes habituales en condiciones de aislamiento, "para darles un poco de alegría y satisfacción", reconoce. Debido a la situación epidemiológica del país y, como parte de una estrategia de marketing, el negocio potencia el servicio a domicilio e inserta en el mercado productos preelaborados. "El fin es que los compradores permanezcan en sus hogares, cuiden su salud y, a partir de una receta que viene incluida, cocinen algunas de nuestras ofertas", asegura Juan Carlos. Sumado a lo anterior, los diferentes puntos de venta delinearon un plan para mantener la producción: disminuir el servicio de salón e incentivar el pedido a domicilio y brindarles a los trabajadores charlas educativas para conocer el alcance y propagación de la pandemia. También intensificaron las medidas de higiene con la colocación de un lavamanos a la entrada de los establecimientos, agua con hipoclorito y la utilización de mascarillas; redujeron los turnos laborales; así como, enviaron para la casa a los trabajadores mayores de 60 años con su salario íntegro. Desde su creación, la empresa ha realizado otras labores de impacto social: limpiezas de ríos; la entrega de las donaciones a los damnificados del tornado que afectó Cuba en enero de 2019; participación en trabajos voluntarios y actividades comunitarias; visitas a hogares de personas con discapacidad, entre otras. Pandemia y desarrollo sostenibleDesde hace más de cinco años, Tercer Paraíso Cuba trabaja con la comunidad de makers cubanos agrupados en proyectos, emprendedores y organizaciones interesadas en el reciclaje y el desarrollo sostenible, mediante plataformas como Plasticidas, Copincha y Precious Plastic Habana.Una de sus iniciativas más recientes fue el impulso de una red de recolección, transporte y confección de protectores faciales a partir de plástico reciclado, de fácil elaboración, amigables con el medio ambiente, útiles y necesarios. Según explican sus coordinadoras Laura Salas, Claudia González y Patricia Díaz, el propósito fue ayudar a los profesionales de la salud en la nación caribeña, durante la cuarentena, aislamiento social y combate a la pandemia COVID-19, y contribuir a una mayor concientización sobre la reutilización de desechos sólidos.Hasta la fecha se han realizado más de 300 protectores faciales, distribuidos en hospitales, consultorios médicos o entregados a personas no relacionadas con la salud, pero decididas a usar ese medio de prevención y protección.Afirman que es un procedimiento sencillo, cuya base es el diseño de Jorge Luis de La Fuente, encargado también de talleres para la difusión del método y molde empleados. "Es ahora cuando más necesitamos de los pequeños aportes que, de manera individual, podamos hacer; todos ellos sumados pueden hacer la diferencia", expresan. Tercer Paraíso Cuba está vinculado al nacimiento de la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. De ahí que promueva iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, el arte, la transformación social responsable y la creatividad. "El reciclaje y la reutilización de residuos forman parte de nuestro quehacer, por lo que hemos colaborado, durante más de cinco años, con proyectos cubanos como Ciclo EcoPapel, cuya razón de ser es el reaprovechamiento del papel y otros que estimulan el reciclaje de plástico (CNA ATRES), de neumáticos (Finca La Melissa) o de residuos inorgánicos variados", aseveran.Asimismo, organizan los talleres CreArte, por lo general dedicados a esos temas y desarrollan acciones como saneamientos de ríos, playas y espacios urbanos; bicicleteadas por espacios de la capital; siembras de árboles, redes de reciclaje urbanas, talleres sobre alimentación sana y agricultura sostenible, y ferias de emprendimientos responsables denominadas ZonaRayoActivas. La pandemia y sus testimoniosEl Proyecto Palomas, próximo a su aniversario 19 y con sede en La Habana, emprende iniciativas socioculturales y humanistas, sin fines de lucro y promotoras de la paz, la diversidad y los cambios en los estilos de vida. Sus materiales audiovisuales revelan temas como la violencia doméstica, el alcoholismo, las discapacidades, enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Su producción más reciente, el documental Ellas… sus cuidados y cuidadoras narra historias de vida de siete mujeres y un hombre, en medio de incertidumbres, vacíos, falta de reconocimientos en espacios públicos y privados y, sumado a ello, las consecuencias negativas de la pandemia COVID-19. El material recibe también la inspiración de acciones solidarias como la Misión Vida, promovida desde la barriada capitalina del Vedado, en marzo de 2020, la convocatoria a voluntarios para atender y ayudar a personas con diferentes vulnerabilidades, en situación de discapacidad o adultos mayores solos y llevarles alimentos y medicinas a sus hogares. Vila advierte también que las medidas asociadas con la pandemia enfatizaron y recrudecieron aún más todas las expresiones de violencia y reconoce como, actualmente, "el hogar es el lugar más inseguro para nosotras". De ahí que el producto comunicativo constituya un aporte urgente y necesario para el análisis responsable del tema y la sensibilización del papel actual de las cuidadoras. La selección de los testimonios parte del concepto de interseccionalidad, término acuñado en 1989 por la activista y académica estadounidense Kimberlé Williams Crenshaw, y muestra las dimensiones sociales de los participantes: edad, identidad de género, color de la piel, situación de discapacidad, lugar de origen y otras huellas identitarias. Definida como una casa productora de audiovisuales para el activismo social, y, a la vez, concebida como un proyecto feminista porque resulta "un grito de vida para las mujeres, los hombres, las niñas y los niños", el espacio defiende, de manera simbólica, que la paz no necesita palomas, precisa de personas de buena voluntad. El cineasta cubano Arturo Santana dirigió el proyecto audiovisual de quince capítulos Selfies. Rostros en la pandemia, un material destinado a las redes sociales, pero con diferentes géneros y formatos: la serie televisiva, el videoclip, la síntesis del anuncio publicitario y el documental de encuesta testimonial. Cada entrevistado responde dos preguntas comunes: ¿qué has aprendido con la pandemia? y ¿qué harás cuando te salves? La pretensión del realizador fue aportar una mirada lo más abarcadora posible desde el punto de vista social y humano, de ahí que aparezcan personajes como un campeón olímpico, un pianista concertista o un barredor de calles. "La idea era rescatarnos a todos, incluido el personal de realización. Cada uno me dio su opinión, su feeling y su visión de cómo veían la enfermedad. Las respuestas, con palabras bonitas o no, coincidían de un modo u otro y mi opinión es la de mis propios entrevistados", expresa a Sputnik Santana. La miniserie visibiliza escenarios de miedo, incertidumbre y esperanza. Su creador aprendió, a su juicio, a dominar el tiempo, la soledad, los temores y a aferrarse a cosas pequeñas que constituyeran motivos de vida. "Es una serie pequeña, de menos de cinco minutos de duración por capítulo, pero efectiva, vivaz y que también representa un mensaje de amor". El autor de largometrajes como Bailando con Margot, de 2015, y Habana Selfies, de 2019, desarrolló también el proyecto Anónimos de la pandemia, donde narra historias como la del niño que iba todos los días a trabajar con su mamá, el torrero que garantiza las comunicaciones a diario y el personal de cocina en espacios como los centros de aislamiento.

