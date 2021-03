https://mundo.sputniknews.com/20210322/riad-presenta-una-nueva-iniciativa-para-el-cese-del-conflicto-en-yemen-1110270540.html

Riad presenta una nueva iniciativa para el cese del conflicto en Yemen

Riad presenta una nueva iniciativa para el cese del conflicto en Yemen

DOHA (Sputnik) — Arabia Saudí propuso una nueva iniciativa para solucionar el conflicto en Yemen, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Faisal bin Farhan. 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T16:36+0000

2021-03-22T16:36+0000

2021-03-22T17:04+0000

oriente medio

internacional

yemen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110270668_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_c99c4776e4f53d388ddbab83ca1001c9.jpg

La intervención del ministro fue transmitida por el canal Al Ekhbariya. Según Bin Farhan, la iniciativa prevé la reanudación del funcionamiento del aeropuerto internacional en Saná para algunas direcciones y el levantamiento parcial del bloqueo del puerto yemení de Al Hudeidam, entre otros pasos.Además se planea destinar los ingresos del uso del puerto a la cuenta común de las fuerzas del norte y del sur en el Banco Central.Por su parte, el portavoz del movimiento hutí Ansar Alá, Mohammed Abdessalam, declaró que la nueva iniciativa de Arabia Saudí para poner fin al fuego en Yemen no aporta ninguna novedad."La iniciativa presentada por Arabia Saudí no es seria, no contiene nada nuevo. Arabia Saudí ha sido una de las partes del conflicto durante seis años. Estos países deben cesar inmediatamente el bloqueo aéreo y marítimo, así como la agresión contra Yemen", escribió Abdessalam en su cuenta de Twitter.Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo, Abdo Rabu Mansur Hadi, y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá. En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado del mandatario yemení, una coalición militar liderada por Arabia Saudí. En represalia por los constantes bombardeos aéreos saudíes en el norte de Yemen, los rebeldes hutíes atacan la infraestructura petrolera y los aeropuertos del reino.

/20210321/un-muerto-y-varios-heridos-por-un-proyectil-lanzado-contra-un-colegio-yemeni-1110236645.html

yemen

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

oriente medio, yemen