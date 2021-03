https://mundo.sputniknews.com/20210322/por-que-la-reina-isabel-ii-esta-constantemente-frustrada-con-el-principe-carlos-1110251440.html

Por qué la reina Isabel II está "constantemente frustrada" con el príncipe Carlos

Por qué la reina Isabel II está "constantemente frustrada" con el príncipe Carlos

Un nuevo documental acerca de la familia real británica asegura que la reina Isabel II está "constantemente frustrada" con el príncipe Carlos, su hijo mayor y... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T10:56+0000

2021-03-22T10:56+0000

2021-03-22T10:57+0000

estilo de vida

gente

príncipe carlos

isabel ii

príncipe andrés de inglaterra

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110251215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ba5fcdfccdddeb83348634c60864e0.jpg

La monarca tendría una mejor relación con Andrés, su tercer hijo, que con Carlos, aseguró Clive Irving, autor de la biografía The Last Queen —La última reina—, durante el nuevo documental Queen Elizabeth: Love, Honor and Crown —Reina Isabel: amor, honor y corona—.Irving sostiene que la reina "nunca ha entendido realmente" a su primogénito y que "él la desconcierta". Además, el biógrafo considera que, para la monarca, Carlos nunca tendrá el sentido del deber que tiene ella. El autor afirma que el príncipe William es el único miembro de la realeza que aprecia plenamente el "muy dedicado sentido del deber" de Isabel II."Todos los que rodean a la reina nunca están a la altura de eso [su sentido del deber] en ningún momento. Su propia familia no ha estado a la altura de eso. Carlos nunca está a la altura de eso", expuso Irving, citado por The Daily Mail.La preferencia de Isabel II por su tercer hijo siempre ha sido algo de lo que se habla en la sociedad británica. De hecho, el príncipe Andrés es conocido en el Reino Unido como el hijo favorito de la reina Isabel II. Ingrid Seward, editora en jefe de la revista Majesty, llamó a Charles "el polo opuesto a su hermano menor".Seward agregó que el servicio de Andrés en la Armada del Reino Unido, incluido el pilotaje de helicópteros en misiones durante la guerra de las Malvinas, aseguró que regresara a su país "como un héroe de guerra" y dejara "orgullosa" a su madre.Isabel II es, desde el 2015, la monarca con el más largo reinado de la historia del Reino Unido. Ascendió al trono hace más de 69 años, en febrero de 1952. Aunque sigue ejerciendo como reina, ha reducido gradualmente la cantidad de actos en los que participa y sus deberes públicos. Carlos, por otro lado, ha empezado a dejarse ver más a menudo como representante de la familia. Se rumorea en el Reino Unido que el príncipe de Gales podría asumir las funciones de su madre y convertirse en príncipe regente en abril del 2021, cuando la reina Isabel II cumpla 95 años.

/20210218/el-dia-que-el-principe-carlos-se-sintio-herido-por-isabel-ii-cual-fue-la-causa-1107921387.html

/20201122/puede-la-reina-isabell-ii-dejarle-el-trono-a-carlos-antes-de-morir-1093586113.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, príncipe carlos, isabel ii, príncipe andrés de inglaterra, reino unido