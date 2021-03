https://mundo.sputniknews.com/20210322/organizaciones-sociales-se-movilizan-en-bolivia-a-favor-de-juicio-a-anez-1110288324.html

Organizaciones sociales se movilizan en Bolivia a favor de juicio a Áñez

Organizaciones sociales se movilizan en Bolivia a favor de juicio a Áñez

LA PAZ (Sputnik) — Miles de militantes de movimientos sociales oficialistas paralizaron el centro de La Paz con una manifestación de apoyo al juicio contra la... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T22:39+0000

2021-03-22T22:39+0000

2021-03-22T22:39+0000

américa latina

jeanine áñez

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110288298_0:239:2217:1486_1920x0_80_0_0_179e4283e5b5aea84f16cf93733fb8a1.jpg

El documento, leído por el líder de la Confederación de Campesinos, Éver Rojas, declaró a sindicatos, organizaciones indígenas y agrupaciones vecinales afines al Gobierno en "estado de emergencia permanente".Rojas dijo que los movimientos sociales no solo apoyaban la decisión gubernamental de enjuiciar a Áñez por el golpe de noviembre de 2019, sino que pedían también el proceso contra los líderes conservadores que la apoyaron, como los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho.La manifestación oficialista, replicada en varias ciudades, fue convocada por el 'Pacto de Unidad', que agrupa a los sectores sociales que sustentan al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), en medio de la tensión provocada por la situación de Áñez, quien cumple su décimo día de detención en espera de juicio.Cumbre postergadaLa "cumbre" opositora convocada fue postergada hasta el 25 de marzo, anunció el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, argumentando una superposición de actividades de dirigentes regionales.El encuentro, al que fueron convocadas las autoridades opositoras electas en los comicios regionales del pasado 7 de marzo, tenía el objetivo de discutir acciones de rechazo al enjuiciamiento de Áñez, que la oposición conservadora califica como "persecución política".Hasta la mañana del 22 de marzo solo habían confirmado su asistencia Camacho, gobernador electo del departamento de Santa Cruz (este), e Iván Arias, nuevo alcalde de La Paz.Destacados rivales del MAS que triunfaron en los recientes comicios dijeron que no asistirán a la reunión, entre ellos la alcaldesa de El Alto (oeste), Eva Copa; el gobernador de Beni (centro norte), Alejandro Unzueta, y el alcalde de Trinidad, la capital beniana, Cristian Cámara, los tres de organizaciones formadas por disidentes del MAS.El alcalde electo de Cochabamba (centro), Manfred Reyes Villa, una de las figuras más destacadas de la oposición derechista, no se ha pronunciado sobre la convocatoria cívica.El forcejeo político en torno a la situación de Áñez y sus colaboradores se desarrolla a dos semanas del balotaje de las elecciones de gobernadores en cuatro departamentos, entre los candidatos de otras tantas agrupaciones conservadoras regionales y los del MAS.De las restantes cinco gobernaciones, tres fueron ganadas por el MAS en las elecciones recientes.

/20210319/presidente-boliviano-dice-que-proceso-a-anez-es-justicia-no-venganza-1110209654.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

jeanine áñez, bolivia