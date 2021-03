https://mundo.sputniknews.com/20210322/no-es-una-cancion-blasfema-una-cantante-de-eurovision-responde-a-las-acusaciones-de-satanismo--1110271946.html

"No es una canción blasfema": una cantante de Eurovisión responde a las acusaciones de satanismo

"No es una canción blasfema": una cantante de Eurovisión responde a las acusaciones de satanismo

La iglesia ortodoxa de Chipre está indignada por el significado supuestamente blasfemo de la canción El Diablo de Elena Tsagrinou, la representante del país en... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T16:46+0000

2021-03-22T16:46+0000

2021-03-22T16:57+0000

gente

eurovisión

grecia

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110271793_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_575ecc277f7dfd1aad7a843de8050760.jpg

La Iglesia de Chipre ha pedido que se retire la canción oficial del país en el Festival de Eurovisión, alegando que promueve la adoración del diablo. Elena Tsagrinou representará al país insular en Rotterdam en mayo con la canción pop El Diablo. Saltó a la fama en el 2009, al llegar a la semifinal de Greece's Got Talent con solo 14 años. En un comentario a Sputnik, Tsagrinou insistió en que es una obra alegórica, no blasfema. También expresó su admiración por Manizha, la representante de Rusia en Eurovisión 2021. En su opinión, Russian Woman es una muy buena canción con un fuerte mensaje. Contestando a la pregunta sobre las similitudes de El Diablo con Bad Romance de Lady Gaga respondió: "Creo que cada canción, como cada artista, es única. Mi estilo musical personal, aparte de Eurovisión, es el pop contemporáneo. Cuando alguien dice que le recuerdo a una superestrella de éxito mundial como Lady Gaga, solo puedo tomarlo como un cumplido, sin copiarla nunca, por supuesto". Los detalles de su actuación en Róterdam todavía se mantienen bajo secreto: "Estos días, mi equipo y yo estamos ensayando constantemente para lo que ustedes van a ver en el escenario. Lamentablemente, no puedo revelar nada todavía. Sin embargo, estoy muy emocionada, ¡y creo que la gente también sentirá lo mismo!"Tsagrinou destacó que ha escuchado la canción rusa Russian Woman y le ha gustado. Además, he visto en internet que Manizha es una activista y me gustaría felicitarla por ello. "Estoy muy contenta de que a través de un evento tan grande, con millones de espectadores de todo el mundo, los artistas tengan la oportunidad de enviar mensajes tan importantes".

/20210311/bielorrusia-en-riesgo-de-ser-eliminada-de-eurovision-por-una-cancion-politizada-1109834132.html

grecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, eurovisión, grecia, arte y cultura