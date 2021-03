https://mundo.sputniknews.com/20210322/la-policia-francesa-detiene-a-9-personas-durante-carnaval-ilegal-en-marsella--video-1110256893.html

La Policía francesa detiene a 9 personas durante carnaval ilegal en Marsella | Vídeo

La Policía francesa detiene a 9 personas durante carnaval ilegal en Marsella | Vídeo

PARÍS (Sputnik) — Los guardias del orden franceses detuvieron a nueve personas el 21 de marzo, durante la celebración de un carnaval no autorizado en Marsella... 22.03.2021, Sputnik Mundo

"Tuvieron lugar nueve detenciones", señaló la interlocutora de la agencia, que no brindó más detalles.Como se informó el 21 de marzo, alrededor de 6.500 personas participaron en un carnaval ilegal en el centro de Marsella, y la Policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los congregados, a quienes catalogó de inconsistentes.La prefectura de policía de Bouches-du-Rhône destacó en su cuenta de Twitter que casi todos los participantes del festejo estaban sin máscaras y no respetaban la distancia, a pesar de las reglas vigentes relacionadas con la pandemia de coronavirus, lo cual fue valorado como "una completa irresponsabilidad en medio de una crisis sanitaria".El alcalde de Marsella, Benoît Payan, expresó su indignación ante los hechos ocurridos el 21 de marzo.El 18 de marzo el primer ministro galo, Jean Castex, anunció la imposición de nuevas medidas de restricción masivas en 16 departamentos ante el empeoramiento de la situación con el coronavirus en el país.Marsella no se encuentra en la zona de riesgo definida por el Gobierno, pero sus ciudadanos igual están obligados a cumplir con una serie de normas de precaución anti-COVID, como portar mascarillas y mantener la distancia social.Además, las reuniones públicas masivas están prohibidas en todo el territorio de Francia.

