La Cancillería rusa, preocupada por la actividad militar del Reino Unido en el Ártico

MOSCÚ (Sputnik) — Un alto cargo del Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de "preocupante" la actividad militar del Reino Unido en el Ártico. 22.03.2021, Sputnik Mundo

Nikolái Korchunov, enviado especial de la Cancillería rusa para la cooperación en el Ártico, sugirió a los Estados que no pertenecen a la región que se abstengan de aportar elementos de confrontación y crear nuevas líneas divisorias.Según Korchunov, Rusia ve con malos ojos la internacionalización de la actividad militar en la región del Ártico, principalmente por parte de países miembros de la OTAN. "Los contingentes militares de Estados no árticos, sean de Europa o de Asia, no son bienvenidos", dijo.El periódico The Times publicó el 10 de marzo pasado, citando fuentes familiarizadas con el asunto, que la Royal Navy británica mantendrá presencia regular en el Círculo Polar Ártico "para contrarrestar la ventaja estratégica de Rusia en las rutas comerciales que se abrirán a medida que se derritan los casquetes polares". Una fragata británica, según este diario, se incorporará en los próximos meses a un grupo multinacional en el mar de Barents debido a los recelos de que Moscú aproveche el cambio climático para establecer el control sobre las regiones polares.El Consejo Ártico integra a ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. Trece Estados no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, Singapur y Suiza) pertenecen al organismo regional en calidad de observadores.

