Iberoamérica ansía recuperar al turista ruso, un deseo mutuo

Pese al desafío que sigue constituyendo la pandemia del COVID-19 para el sector del turismo, no se percibía alarmismo entre quienes se congregaron en la capital rusa, sino que prevalecía un ambiente constructivo y de seguridad de que lo peor habría quedado atrás.En este contexto, son ilustrativas las declaraciones ofrecidas a Radio Sputnik por Vera Lisenko, representante de la agencia de viajes Jaguar Aventura Tours, con sede en Perú, quien comunicó a Radio Sputnik que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo elaboró una estrategia nacional para la reactivación del sector.Una estrategia que comprende, desde "desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles" hasta "mejorar la competitividad del sector", pasando por "posicionar al Perú como destino con productos turísticos de primer nivel y seguros", algo que impulsaría la recuperación del turismo hacia la nación andina que espera recibir este año "1.22 millones de visitantes internacionales", al tiempo que en 2020 sólo llegaron al país unos 900.000 viajeros, una drástica caída respecto a 2019 cuando se registraron 4.37 millones de llegadas."La misión principal de las empresas de turismo es volverse a ganar la confianza del turista, lo cual pasa por adaptar nuestra oferta a sus necesidades, determinadas por el miedo y la incertidumbre que la pandemia ha generado en los viajeros", sostuvo Lisenko, al indicar que Jaguar Aventura Tours sí ha logrado transformar su oferta acorde a la nueva realidad.Por su parte, Vladímir Kucheriavyj, especialista en turismo de la representación de PROMPERÚ en Rusia, resaltó que el país euroasiático es además un importante destino para las exportaciones de la nación suramericana, particularmente de productos alimentarios.También Cataluña volvió a desplegar su stand en MITT. Según explicó a Radio Sputnik el director de la representación en Moscú de la Agencia Catalana de Turismo, Mijaíl Sídorov, España es uno de los destinos predilectos del turista ruso, donde esa comunidad autónoma acapara el 60% de los viajeros rusos que llegan a ese país."Rusia constituye para Cataluña uno de las fuentes más importantes de turistas, entre otras cosas, porque los viajeros rusos suelen tener una estancia más duradera que visitantes de otros países, de 12 días en promedio. Asimismo, el gasto promedio que hacen es también superior a lo que desembolsan viajeros de otras naciones. Por lo tanto, la presencia de Cataluña en esta edición de MITT es nuestra forma de mostrar el compromiso y la apuesta por Rusia", subrayó.De acuerdo con Sídorov, 'aunque la vacunación en el mundo no avanza a un ritmo deseado, tampoco es descartable que para el próximo mes de agosto sea posible suavizar las restricciones, algo que daría alivio al sector turístico catalán"."Voy a confesar que teníamos ciertas preocupaciones respecto a esta edición de MITT, es decir, no sabíamos si nuestro stand iba a tener bastantes visitas, pero al final nuestras preocupaciones no se confirmaron, hemos recibido muchísimas visitas donde la principal pregunta que nos hacía la gente era '¿Cuándo podríamos volver a viajar a Cataluña?'", afirmó.Para esta edición de MITT llegó a Moscú el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, quien subrayó en declaraciones a Sputnik que la isla está en condiciones de recibir más turistas rusos, que en estos momentos sólo pueden viajar al país en vuelos chárter, algo que le permitió a la nación caribeña acumular más de 15.000 visitantes rusos desde los primeros días de noviembre de 2020. En este contexto, expresó la esperanza de que la aerolínea rusa Aeroflot —que recibió este mes de marzo el permiso oficial del regulador de aviación rusa para realizar vuelos a Varadero— reactive sus vuelos a Cuba lo más pronto posible.El cuarto país iberoamericano en participar en la edición de MITT de este año fue Nicaragua.

