"Han ido demasiado lejos": Gates se preocupa por los planes fiscales de Biden

El Gobierno de EEUU "tiene que hacer más: costos de salud, recuperación de la pandemia, inversiones climáticas, generosidad en la ayuda exterior", opinó el multimillonario durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit. El cofundador de Microsoft calificó el tema de los impuestos como un tema "importante", aunque no mencionó ninguna propuesta en particular durante el encuentro.Se trata de una serie de impuestos sobre el patrimonio propuestos a nivel estatal y nacional. La senadora demócrata Elizabeth Warren propuso este mes la llamada Ley de Impuestos Ultra a Millonarios, que aplicaría una carga anual del 2% a los hogares y fideicomisos valorados entre 50 millones y 1.000 millones de dólares. Todo el patrimonio neto superior a los 1.000 millones de dólares estaría gravado al 3%, lo que le costaría a los 100 estadounidenses más ricos alrededor de 78.000 millones de dólares. Durante el foro, Gates también expresó sus dudas sobre la introducción de una renta básica universal, una idea que ha ganado cierto apoyo durante la pandemia.Gates es la tercera persona más rica del mundo con una fortuna de 138.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. No obstante, es conocido como partidario de aumentar los impuestos a los ricos para abordar la creciente desigualdad y la falta de seguridad social en EEUU.

