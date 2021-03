https://mundo.sputniknews.com/20210322/exgobernador-del-banco-central-de-turquia-el-pais-ya-no-es-previsible-para-los-mercados-1110276741.html

Exgobernador del banco central de Turquía: "el país ya no es previsible para los mercados"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sustituyó a Naci Agbal, gobernador del banco central del país, que asumió el cargo apenas en noviembre pasado.

El nuevo gobernador del banco central del país es Sahap Kavcioglu, profesor de la Universidad del Mármara en Estambul y columnista del periódico progubernamental Yeni Safak, que ha defendido en repetidas ocasiones un bajo tipo de interés clave. Kavcioglu señalaba que una subida de tipos "abriría indirectamente la puerta a una mayor inflación" y el presidente Erdogan es partidario de la misma teoría económica.El exgobernador del banco central de Turquía, Durmus Yilmaz, criticó duramente la decisión de sustituir a su sucesor en una entrevista con Sputnik, calificandola como "la máxima pérdida de confianza."A principios de noviembre del año pasado, la economía de Turquía experimentó un efecto positivo cuando Naci Agbal llegó al timón de la principal institución financiera del país, señala Yilmaz. El Ministro de Finanzas y Hacienda también fue reemplazado por Berat Albayrak. Se esperaba que este proceso tuviera un efecto positivo en los indicadores macroeconómicos y de inflación, proporcionando el nivel necesario de estabilidad y confianza a la economía turca. A su juicio, será muy difícil recuperar la confianza perdida de los mercados. Los precios van a ir subiendo y el desarrollo económico del país se bloqueará, lo que provocará un mayor empobrecimiento de la población a largo plazo. La única manera de salir de esta situación es reconocer los errores cometidos y comprometerse con el pueblo a hacer lo que hay que hacer, destaca. "No creo que alguien escuche seriamente las previsiones del banco central ahora. Los responsables de este órgano, creado en 1931, han ido construyendo poco a poco una especie de cultura de gestión. Cada nuevo gobernador, al ocupar su puesto, añadía otro importante ladrillo a este muro. Al final, el instituto adquirió su propia identidad estructural. Se convirtió en una institución respetada cuyas previsiones eran escuchadas. Desgraciadamente, las medidas ineficaces de hoy han socavado lo que se consiguió. Hoy, Turquía ya no es previsible para los mercados", agrega el experto financiero. ¿Cómo se comportará el nuevo director del banco central en esta situación? ¿Continuará la política actual hasta la reunión del Consejo de Política Monetaria en abril o convocará una reunión extraordinaria y bajará el tipo de interés oficial? Ambas decisiones no servirían para nada, está seguro Yilmaz. Los problemas económicos actuales tienen sus raíces en las medidas adoptadas en el pasado, concluye el experto financiero. La inflación es alta y el crecimiento económico se ha estancado y para salir de este punto muerto, hace falta un tipo de interés clave bajo, pero la inflación lo impide. ¿A qué se debe esta situación? La respuesta está en las medidas que se tomaron en el pasado y que se consideraron una salida de algún problema en su momento. El origen de los problemas actuales fue el crecimiento del 7,4% en 2017, está seguro Yilmaz. Este crecimiento se produjo a expensas de préstamos irresponsables que han puesto al sistema bancario del país en una situación desesperada, y ahora, estas acciones son pagadas con altos tipos de interés.

