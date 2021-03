https://mundo.sputniknews.com/20210322/espana-no-quiere-reconocer-al-negro-como-espanol-afrodescendientes-afirman-sufrir-discriminacion--1110244400.html

"España no quiere reconocer al negro como español": afrodescendientes afirman sufrir discriminación

La discriminación en España contra la población africana y afrodescendiente se ha visto visibilizada con un encuesta promovida desde el Ministerio de Igualdad... 22.03.2021, Sputnik Mundo

La encuesta, realizada a 1.369 personas mayores de 16 años residenciadas en España, muestra que la población afrodescendiente se siente discriminada especialmente por su color de piel. A pesar de que esta situación no es desconocida por la sociedad española, existen pocas estadísticas sobre el tema, por lo que esta investigación sería una de las primeras en abordar el tema de manera científica.El estudio, títulado Aproximación a la población africana y afrodescendiente: identidad y acceso a derechos fue promovido por la Dirección General para la Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad para "empezar a combatir la discriminación estructural" que se ve sometida esta población.Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, se presentaron los resultados del estudio. Entre los datos más importantes, la encuesta reveló que del 47% de los afrodescendientes que nació en el país, solo un 12% se siente español. "No se sienten españolas porque 'no se las reconoce como tal', debido a su color de piel. Se les sigue visibilizando como foráneos. Incrementando en consecuencia sus posibilidades de discriminación", explica María Ángeles Cea, una de las autoras. Discriminación por color de pielLa discriminación y no sentirse aceptados por su color de piel se evidencia, de acuerdo con los encuestados, en "todos los espacios, en la sociedad en general" y mayormente entre las mujeres."Asumen que soy una prostituta o que estoy a la venta", afirma otra mujer afrodescendiente. Además, algunos participantes también mencionan "bares donde no me han querido servir" o "detenciones al 'azar' por parte de la policía".Esta discriminación también parece ser un problema a la hora de insertarse en el mundo laboral. A pesar de que "la mitad de las personas encuestadas tiene estudios universitarios, ya sea de nivel medio o superiores no completados", un 95% considera que tiene menos oportunidades para acceder a un puesto de responsabilidad o a cualquier puesto de trabajo, mientras un 37% alega haber sido "rechazado durante una entrevista". Asimismo, un 20% señala que suele tener "peores horarios" que sus compañeros; mientras que un 19% denuncia que les pagan "menos que otras personas en su mismo empleo". Sin embargo, esta encuesta es solo la punta del iceberg. La investigación se realizó en línea y solo en español por cuestiones de tiempo, por lo que dejó afuera aquellos con dificultades para acceder a internet y los que no tienen un gran dominio del idioma. "Quedan excluidas las personas más vulnerables", afirman los autores de la investigación.

