https://mundo.sputniknews.com/20210322/el-escaso-apoyo-a-la-investigacion-en-espana-el-proyecto-neurocovid-depende-del-crowdfunding-1110263208.html

El escaso apoyo a la investigación en España: el Proyecto NeuroCovid depende del crowdfunding

El escaso apoyo a la investigación en España: el Proyecto NeuroCovid depende del crowdfunding

Los científicos buscan paliar la escasez de financiación pública para sus proyectos. El presupuesto en ciencia, apenas un 1,25% del PIB, no garantiza la... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T15:23+0000

2021-03-22T15:23+0000

2021-03-22T15:23+0000

españa

crowfunding

universidad autónoma de madrid

micromecenazgo

coronavirus

financiación

investigación

salud

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1093459876_101:0:1345:700_1920x0_80_0_0_ccd2f6f37af72d79f87b12b656ae81ff.jpg

El doctor José Antonio López Guerrero lidera el Grupo de Neurovirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, que lleva algo más de un año implicado en dos proyectos sobre coronavirus; uno dedicado a productos viricidas para la desinfección de superficies y aerosoles, y otro a fármacos antivirales para uso en humanos. Sin embargo, la continuidad de los proyectos no está asegurada. De momento el laboratorio cuenta con 30.000 euros. Es un dinero que puede sostener el estudio, pero es insuficiente para pagar al personal involucrado. Solo para este, el proyecto necesita 120.000 euros durante tres años. Durante los últimos 20 años la línea de investigación del laboratorio ha gravitado sobre la implicación del virus herpes en neurodegeneración y desmielinización, por ejemplo en el caso de la esclerosis múltiple. López Guerrero explica que el laboratorio recaudó algo más de medio millón de euros a través de Precipita, la plataforma de crowdfunding en España de la Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). "Ahí contactó con nosotros un empresario canario que nos ha estado financiando durante los últimos cuatro años, más o menos". Pero con la crisis, esta fuente de recursos se cortó. "La situación ahora es que tenemos un proyecto del plan nacional, son 30.000 euros al año, un dinero que nos da para investigar, pero no para pagar al personal", declara López Guerrero a Sputnik, quien confirma no obstante la afluencia de dinero vía micromecenazgos. "Hemos hecho un contrato a las dos investigadoras hasta diciembre. Estamos intentando recaudar más para garantizar que puedan seguir, porque si ven peligrar su futuro, se plantearían otras opciones, pues son investigadoras muy brillantes". El doctor López Guerrero habla así de Sabina Andreu e Inés Ripa, las dos científicas predoctorales que junto con la directora de la investigación, Raquel Bello-Morales, y él mismo en calidad de coordinador, conforman el equipo de neurovirólogos de la UAM enfrascado en el Proyecto NeuroCovid, que analiza la potencial actividad antiviral y viricida de diferentes compuestos frente a coronavirus humanos. " Llevamos un año y tenemos dos más por delante", explica, "pero los 30.000 euros del plan nacional [de financiación pública] son para material fungible". Un laboratorio rediseñadoEl Grupo de Neurovirología comprendió la gravedad de la situación en los albores de la crisis sanitaria y, luego de iniciar el proceso de una patente, comenzó a remodelar su laboratorio para acometer los estudios de nuevos viricidas y antivirales. "Construimos ad hoc un pequeño cuarto de cultivo de nivel de bioseguridad 2 para poder trabajar con coronavirus humanos", afirma el doctor López Guerrero. "Ahora mismo tenemos montados nuevos aparatos de análisis de infección de células, muy costosos". La producción científica del laboratorio está contrastada, incluso internacionalmente, por lo que una eventual paralización de su actividad sería una muy mala noticia. El trabajo podría quedarse a medias en caso de no obtener más fondos. "Desde enero de 2020 hemos publicado ya una decena de artículos científicos en revistas internacionales. Tenemos una colaboración en dos patentes que están en marcha, y hace un par de días nos aceptaron otro paper. En nombre de todo el equipo yo he sido nominado a algún premio importante en España". Los objetivos del ministerioLa financiación de la ciencia en España es inferior a la media europea. Apenas se dedica el 1,25% del PIB, frente al 2% de media europeo. En la presentación en febrero del Pacto por la Ciencia y la Innovación, el ministro Pedro Duque habló de aspirar a elevar a un 3% esta cifra de cara a 2030, tal y como recomienda la UE. ¿Es factible alcanzar estos porcentajes? "Sería importante que ese porcentaje fuera real, de ayuda a la investigación, que no entrara en la partida de lo que se llama 'créditos a la investigación'. Nadie los solicita, porque prácticamente no hay ningún laboratorio público en condiciones de garantizar que pueda después devolver el dinero", constata López Guerrero. Este virólogo señala un "paradigma" en el sistema de financiación de la ciencia en España, donde "prácticamente toda la investigación se cursa a través de fondos públicos", a diferencia de otros países. "En EEUU el 70% de la financiación es privada y el 30% pública. Y dentro de la privada, el crowdfunding es parte esencial".¿Un sistema acorde con la idiosincrasia?La inversión en ciencia es un tema recurrente a tenor de la pandemia y un modelo que, según López-Guerrero, en España atiende al "acervo cultural" del país: "El sentido de la propiedad y la seguridad". "Lo vemos con la vivienda, donde la apuesta mayoritaria es la vivienda en propiedad. Pero sales de España y ves que no es la fórmula principal. En investigación pasa igual: se apuesta por los fondos públicos, más estables, que además favorecen el currículum de los laboratorios. Porque aunque yo he llegado a tener hasta medio millón de euros de procedencia privada, luego no me cuenta como mérito curricular", lamenta."Y las empresas tampoco tienen esa conciencia de la necesidad de un apoyo directo a la investigación. Las grandes compañías o los grandes bancos ofrecen cosas coyunturales, un par de proyectos de investigación, un par de ayudas puntuales… y que también les sirven a ellos como privilegios fiscales o mediáticos".

/20210118/una-empresa-espanola-prueba-un-farmaco-que-podria-generar-inmunidad-inmediata-contra-el-covid-19-1094146699.html

/20210211/si-espana-invirtiera-mas-en-ciencia-la-capacidad-de-respuesta-seria-mucho-mas-rapida-1099926343.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

crowfunding, universidad autónoma de madrid, micromecenazgo, coronavirus, financiación, investigación, salud, sociedad