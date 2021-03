https://mundo.sputniknews.com/20210322/el-51-de-brasilenos-cree-que-lula-no-deberia-ser-candidato-a-presidente-en-2022-1110271356.html

El 51% de brasileños cree que Lula no debería ser candidato a presidente en 2022

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Un poco más de la mitad de los brasileños cree que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) no debería ser candidato en... 22.03.2021, Sputnik Mundo

Según la encuesta, el 51% cree que Lula no debería ser candidato, el 47% es favorable y el 2% no supo responder.El pasado 8 de marzo, el juez del Tribunal Supremo Federal Edson Fachin anuló las condenas que pesaban contra Lula por delitos de corrupción, con lo que el líder de la izquierda recuperó los derechos políticos y puede ser candidato en las próximas elecciones.Sobre esta decisión judicial, los brasileños también están muy divididos: La encuesta también muestra que el 57% de brasileños considera justa la condena que el juez Sérgio Moro dictó contra Lula por delitos de corrupción en el caso del tríplex de Guarujá (Sao Paulo, sureste), mientras que el 38% la ve como injusta y el 5% no supo responder.La encuesta fue realizada en base a 2.023 entrevistas telefónicas hechas entre los días 15 y 16 de marzo y el margen de error es de +/- 2 puntos porcentuales.

